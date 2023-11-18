由《最愛》到《為了N》　背負罪與罰的青梅竹馬宿命之愛｜湯禎兆

因為覺得《最愛》不俗，而又因為很多人均表示此劇靈感源頭似是湊佳苗的《為了N》，所以終於找回１４了電視劇來看。那的而且確是佳作，而且較《最愛》來得較有層次及深度。嚴格來說，《最愛》不過把《為了N》其中一條線索化成主軸，簡言之就是把希美（榮倉奈奈）及慎司（窪田正孝）的青梅竹馬線，移植至梨央（吉高由里子）及大輝（松下洸平）身上，當然小島就變成深山，而離鄉後就更戲劇化構成對立角色（警察及嫌疑者），令到催淚效果更盛。

文：湯禎兆｜原題：由《最愛》到《為了N》



對比起《為了N》，先不論當中N的多重線索（不僅人人有自己的N，更為甚者希美的N更可有多重詮釋的可能，究極深層推論且可以是自己），就僅以剛才的青梅竹馬線而言，希美及慎司的關係也更深刻難忘。其實他們的關係，就是日式愛戀物語中背負罪與罰包袱，然後選擇愈是深愛，愈要遠離的糾葛連繫，但一到生死關頭就是兩肋插刀奮不顧身的急救存在——就等於希美在聖誕夜拿起電話對慎司說：「救救我！」，一切已盡在三字中。當然，此範疇的絕代高峰只有一齣神劇配稱——大家冷靜一想，對了，想起來了嗎？那當然就是複雜百倍的《儘管如此也要活下去》。

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