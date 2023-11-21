專訪｜音樂劇《大狀王》填詞人岑偉宗：香港音樂劇需要挑剔的觀眾

【專訪/音樂劇/大狀王】香港原創音樂劇《大狀王》講述廣東狀王方唐鏡多行不義惹厲鬼索命，為活命幫助鬼魂阿細替心上人秀秀翻案，二人一鬼踏上撥亂反正旅途。劇目去年首演大獲好評，橫掃香港舞台劇獎十個獎項，將在本月底重新上演。這次我們找來《大狀王》填詞人岑偉宗詳談作品創作經過，亦分享他作為得獎資深填詞人寫作心得。



《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

黃金組合默契成果

高世章與岑偉宗向來被認為是香港音樂劇黃金曲詞組合，自03年合作不斷。這次《大狀王》加上編劇張飛帆文本，他形容創作過程像「剝洋蔥」：「我們先從『審案』概念開始發展劇本，寫好台詞後高世章便接手寫歌，我再填上歌詞。」

《大狀王》填詞人岑偉宗詳談作品創作經過（攝：黃寶瑩）

他透露歌詞一般是音樂先行：「我聽著他的旋律看劇本，大概就知道每一段應該唱什麼。像是第一首《申冤》開頭一定是街坊來聽審講八卦，基本上音樂已經安排好整場戲的結構，哪些地方適合唱歌、哪些適合用台詞墊著音樂、哪裡是轉折、哪裡是收尾等等，在音樂中已經鋪好了脈絡，我自然就知道要怎麼安排歌詞。」

不過兩人也不是一開始就有如此默契，他笑著回憶03年第一次合作：「當時《四川好人》第一首歌很長，我聽DEMO時，突然聽到他提示：『在這裡三個神仙開始出場了。』這讓我很詫異，現在就不再有這些提示了。」

《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

至於這次寫音樂劇清裝戲，他認為最難是將「審案」用歌詞表達：「審案牽涉很多到實際資料，譬如是某個藥的名稱、涉案人員、事件經過等等。劇裡面其中有一句問道：『 阿細 不是說那個打更佬有夜盲嗎？』我需要把『夜盲』寫出來，但是又對不上旋律，就需要替換『 夜盲』兩個字。後來我想到改成『 天咁黑佢焉會望到人』，於是以反問方式切入。填詞要跟著旋律走，但又得想辦法讓觀眾直接了當得到資訊，並不容易，我覺得最好玩就是這裏。」

你不只要觀眾聽得明白，還要他們聽得過癮，實在是不簡單。 填詞人岑偉宗

這次重演最大改動換走了劇目第二首歌，從鋪陳方唐鏡意氣風發處境之《一時無兩》換成《菩提達摩》，講述方唐鏡錯誤人生觀，將劇目所探討佛、道、儒家思想串連起來。

香港音樂劇需要更多觀眾

岑偉宗坦言自己不信「靈感」（攝：黃寶瑩）

創作無數，自然有困頓時刻，但他坦言自己不信「靈感」：「我不覺得你什麼都不做，靈感就會自己來。我更相信『 輸入』和『 輸出』，你看了什麼資料就寫什麼出來。所以嚴格來說，這個劇裡面你所看到的歌詞、文字、資料，很多都是我過去整個人生總和。」譬如他小時候家裡長輩會用「戲雞」一詞來表示餵雞，如今在歌詞裡他會原汁原味保留這個說法；近來他聽到「試當真」這個表達，亦用到《大狀王》歌詞中（「呢一番大話試當真 作嘅蠢，信嘅笨」）。

「音樂劇歌詞必須跟著劇情、人物、情節來寫，要讓這個人物在唱歌時，不會讓你覺得『 出戲』。我要讓你不知不覺聽完整首歌，覺得他剛剛不過是在說話，歌和台詞在同一個狀態。填詞人必須精確拿捏語言，語感差別很細微，你只要用錯了一個字，語言的感覺就會被破壞了 。」

《大狀王》；相片來源：Wing Hei Photography

談到香港音樂劇前景，他坦言最需要還是有更多觀眾：「很多人都不知道香港有音樂劇，走在街上，很多人完全沒有這個意識。當然我們也需要更多創作，不只是創作，更要是講究的創作。同樣，我也希望有更多講究、挑剔的觀眾。我不希望觀眾會因為覺得劇目製作不容易就給我們同情分，我更想他們看完以後可以作出批評。講究的創作與講究的欣賞，兩者相輔相成。」