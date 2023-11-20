只要有信念就載得下？攝影師拍下越南電單車超高難度「雜耍」風景

「這載不下吧⋯⋯」「可以啦，載得下！你以為我們是誰啊？」

想要魔術大空間，誰說一定要 Tiida？

你問東西怎麼塞？人要怎麼坐？這些騎士們或許會這麼回答：

「簡單。相信機車，相信你自己！」

文：moom bookshop｜圖片來源：《それ行け!! 珍バイク mini》



Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

在越南，每個家庭都至少擁有一台機車。攝影師 Hans Kemp 在胡志明市路上處處攔截著看似不可能的道路風景，集結成了《それ行け!! 珍バイク mini》這本奇妙又逗趣的攝影集。小小一台機車上，超載著地下水管、景觀盆栽、法國麵包、雞蛋和狗…… 所謂高手在民間，只要有信念，什麼都上得了車，沒什麼好大驚小怪。

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

開在後面的朋友若看不到路，自己要小心。珍バイク* ，上路囉！

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

Hans Kemp《それ行け!! 珍バイク mini》（圖片來源：https://moom.cat/l/sliTtj）

荷蘭攝影師 Hans Kemp 曾以紀實類攝影作品獲得 2020 Independent Publisher Book Award for Photography 銀獎。目前定居於泰國曼谷並且已旅居亞洲逾 27 年，部分作品永久收藏於國立台灣美術館。《それ行け!! 珍バイク mini （Bikes of Burden）》是 2012 年出版之同名作品迷你版本。

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*珍バイク意指堆滿了貨物的機車。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。

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