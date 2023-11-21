法國國寶《Christ Mocked》終落戶羅浮宮　曾藏平民家中被拒出口

【國寶/ 羅浮宮】時不時都會聽到一些關於家裡藏寶的新聞，在翻倉庫時發掘出一些祖傳寶物，或者是有著悠久歷史的稀缺品。



2019年，法國一位老太太在搬家之前開始清理物品，於廚房發現了一幅宗教畫，本來為是沒有價值的物品打算掉棄，可幸當家人請來專家為家裡物品進行價值評估時，被這幅畫作吸引了眼球，並且估算可能值上數十萬歐元。



《Christ Mocked》（圖片來源：Wiki）

最後發現這幅作品是13世紀的著名畫家Cimabue的真跡《Christ Mocked》，被放上拍賣場之後反應極為熱烈，吸引到紐約大都會藝術館（MoMA）以及法國羅浮宮同場競爭，估價落在400萬至600萬歐元之間，最後被兩位智利收藏家以高達2,420萬歐元（約2.1億港元）成功購得，是為估價的四倍之多。

怎料法國政府求寶心切，在拍賣之後馬上將《Christ Mocked》列入法國國寶，並於30個月內禁止離開本土。這做法無疑是爭取時間之舉，給予羅浮宮足夠的空間來籌集必要的資金，最終於近日，羅浮宮終於成功入手了。

現存於羅浮宮的Cimabue畫作《Maestà》（圖片來源：Wiki）

經過曲折又漫長的四年時間，《Christ Mocked》終於落戶羅浮宮，可惜的是，當年發現這幅畫作的老太太原來已於2019年的拍賣成交之後的兩天離世，未能享用這筆豐厚的意外之財。現時羅浮宮同時擁有另一幅尺寸更大的Cimabue畫作《Maestà》，預計兩幅作品將會是2025年的展覽核心。法國文化部指出，這次的成功收購是羅浮宮非凡動員力的結果，使得法國能夠保存世界上最偉大的作品之一，並讓所有人都能夠欣賞得到。

Cimabue的肖像（圖片來源：National Gallery）

Cimabue未必是人人認識的畫家，不過絕對是對於歐洲藝術以至是現代藝術影響深遠之人。Cimabue本名為Cenni di Pepi，出生於1240年代的佛羅倫斯，是拜占庭風格的最後一位意大利藝術家。原來在文藝復興之前的意大利中世紀繪畫由拜占庭風格所主導，而Cimabue的畫風則帶有拜占庭風格末期的味道，卻又具有開創性的風格，具備前文藝復興時期的意義。不少藝術史學家認為他是文藝復興開創者、「歐洲繪畫之父」Giotto的老師，據說當Giotto年輕時在石頭上繪畫的情境被Cimabue看到了，認為他很有繪畫天份便收為徒弟。另外，中世紀意大利最具影響力的畫家之一、錫耶納畫派的創始人Duccio亦被認為是Cimabue徒弟，因為他早期的作品帶有強烈的Cimabue風格。

《Christ Mocked》被發現是雙聯畫之一，另一幅作品為《Virgin and Child with Two Angels》（圖片來源：Wiki）

無論如何，Cimabue對於歐洲藝術發展的影響是不容置疑的，同時代的但丁對他推崇備至，另外藝術史出版的先驅、《藝苑名人傳》的作者Giorgio Vasari，甚至將此部留傳後世的著作中以Cimabue作為開首，使得Cimabue被視為西方繪畫新舊傳統的分界線。不過Cimabue現存的畫作僅有15件，所以至於是次的焦點《Christ Mocked》實屬極為罕見的發現。