法國國寶《Christ Mocked》終落戶羅浮宮　曾藏平民家中被拒出口

【國寶/ 羅浮宮】時不時都會聽到一些關於家裡藏寶的新聞,在翻倉庫時發掘出一些祖傳寶物,或者是有著悠久歷史的稀缺品。



2019年,法國一位老太太在搬家之前開始清理物品,於廚房發現了一幅宗教畫,本來為是沒有價值的物品打算掉棄,可幸當家人請來專家為家裡物品進行價值評估時,被這幅畫作吸引了眼球,並且估算可能值上數十萬歐元。



最後發現這幅作品是13世紀的著名畫家Cimabue的真跡《Christ Mocked》,被放上拍賣場之後反應極為熱烈,吸引到紐約大都會藝術館(MoMA)以及法國羅浮宮同場競爭,估價落在400萬至600萬歐元之間,最後被兩位智利收藏家以高達2,420萬歐元(約2.1億港元)成功購得,是為估價的四倍之多。

怎料法國政府求寶心切,在拍賣之後馬上將《Christ Mocked》列入法國國寶,並於30個月內禁止離開本土。這做法無疑是爭取時間之舉,給予羅浮宮足夠的空間來籌集必要的資金,最終於近日,羅浮宮終於成功入手了。

經過曲折又漫長的四年時間,《Christ Mocked》終於落戶羅浮宮,可惜的是,當年發現這幅畫作的老太太原來已於2019年的拍賣成交之後的兩天離世,未能享用這筆豐厚的意外之財。現時羅浮宮同時擁有另一幅尺寸更大的Cimabue畫作《Maestà》,預計兩幅作品將會是2025年的展覽核心。法國文化部指出,這次的成功收購是羅浮宮非凡動員力的結果,使得法國能夠保存世界上最偉大的作品之一,並讓所有人都能夠欣賞得到。

Cimabue未必是人人認識的畫家,不過絕對是對於歐洲藝術以至是現代藝術影響深遠之人。Cimabue本名為Cenni di Pepi,出生於1240年代的佛羅倫斯,是拜占庭風格的最後一位意大利藝術家。原來在文藝復興之前的意大利中世紀繪畫由拜占庭風格所主導,而Cimabue的畫風則帶有拜占庭風格末期的味道,卻又具有開創性的風格,具備前文藝復興時期的意義。不少藝術史學家認為他是文藝復興開創者、「歐洲繪畫之父」Giotto的老師,據說當Giotto年輕時在石頭上繪畫的情境被Cimabue看到了,認為他很有繪畫天份便收為徒弟。另外,中世紀意大利最具影響力的畫家之一、錫耶納畫派的創始人Duccio亦被認為是Cimabue徒弟,因為他早期的作品帶有強烈的Cimabue風格。

《Christ Mocked》被發現是雙聯畫之一,另一幅作品為《Virgin and Child with Two Angels》(圖片來源:Wiki)