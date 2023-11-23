展覽｜探討新水墨藝術各種可能性　「從新開始」尋覓水墨突破之美

水墨藝術跟香港生活日常這麼遠那麼近，我們可以在港鐵站、銀行、商場看到水墨畫影蹤，而展覽亦是另一個近距離接觸水墨畫的好機會。

最近於中環大會堂舉行的「從新開始——香港新墨協會第二屆會員作品展」，讓大眾可以親身感受新水墨的魅力。



香港新墨協會由三位志同道合中大專業進修學院第一屆新水墨文憑同學創立，旨在推動香港新水墨發展。（香港新墨協會）

雖然水墨畫是中國傳統藝術之一，歷史悠久，但除了保留最正宗風格的派別外，後來混合不同文化元素和創作手法，經歷時代不斷演變和洗禮，從而衍生出新水墨形式，傳承之中融合創新，結合古今西東，令水墨藝術變得更加多姿多采，帶出中國傳統文化以外的實驗性和現代感，塑造不一樣的藝術景象。

本地藝壇老頑童「蛙王」郭孟浩是協會顧問之一（香港新墨協會）

「從新開始」正正是把香港新水墨面貌展現人前，展覽由香港新墨協會主辦，組織是於2022 年由香港中文大學專業進修學院第一屆新水墨文憑的三位同學禪白南、張亞洲和王悠覓共同創立，他們創會宗旨是希望推廣社會對新水墨的認識同欣賞，並在香港推動新水墨教育，更設立新水墨藝術家交流平台，還請到「蛙王」郭孟浩老師、王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師、益行老師、和李尤猛老師六位藝術界的前輩作顧問，讓會員互相學習、交流、砌搓和影響，帶動香港新水墨的發展。

香港新墨協會作品展來到第二屆，現在會員共有34位，是次參展的則有27位，今屆主題為「從新開始」，正是要求參展作品於概念、題材、技法，以至物料的應用上，勻有別於傳統水墨，給人耳目一新的感覺。

郭致因的兩幅作品被製成新派長衫衣服，彰顯出新水墨展示方式的不同可能性。（香港新墨協會）

展覽內大家可以看到有別傳統山水風格的水墨藝術，不論風格、筆觸、色彩，以至構圖，都跳出大眾對水墨的概定印象，留象最深刻的無疑是看到場內出現了兩個人形公仔，細看下原來是郭致因的作品，她的水墨畫作以自然風景創作出鮮明色彩，還有表達其信仰彩虹樹，至於人形公仔所穿著的長衫，是因為當代中式服裝品牌Sparkle Collection看中了郭致因這兩幅作品，並將之印在布匹上並製成衣服，彰顯出新水墨展示方式的不同可能性。而展期的最後一日（24日），顧問王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師和益行老師跟觀眾進行一場「藝術對話」，貫徹協會創立初衷，成為一起探討新水墨的對話平台。

「從新開始——香港新墨協會第二屆會員作品展」

日期：即日至11月24 日

地點：香港大會堂低座展覽廳

時間： 上午11時至下午7時（11月23日）；上午11時至下午5時（11月24日）

***藝術對話：11月24日下午3時至4時30分