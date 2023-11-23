不二家113周年｜大師設計簡約新Logo 　舔舌吉祥物PEKO從何而來？

【日本設計】日本甜點零食糖果向來作為手信，送禮自用都很受歡迎，日本其中一家歷史悠久的糖果店不二家，始創於1910年，剛剛在這個11月迎來113周年，最近亦更換了最新的Logo，由著名日本設計師木住野彰悟操刀，新設計簡約非常，一看便知道是來自不二家的吉祥物PEKO小妹妹的舔舌微笑嘴角，大家可知道這個極具標誌性的PEKO是從何而來的？今回就來看看不二家多年來鮮為人知的小故事。



不二家吉祥物PEKO（圖片來源：不二家）

先來看看剛換上的新設計，特別取PEKO的微笑，是因為這是代表著吃過甜食之後的歡樂微笑，心滿意足的表情以及美味的舔著舌頭，很代表到不二家的核心價值和形象。另外Logo上的文字也換上了明朝字體，以加強高品質和製作認真的感覺。不過Logo依舊沿用著代表不二家的F字加上花朵的家族符號，原來是早於1961年由美國著名設計師Raymond Loewy設計的手筆，而且F字亦有著多重意義，包括「Familiar」、「Flower」、「Fantasy」、「Fresh」以及「Fancy」，當然還有「FUJIYA」（不二家），所以這個F字可謂是不可分割的部分。

不二家舊Logo（圖片來源：不二家）

不二家新Logo（圖片來源：不二家）

現在的新Logo亦是來自當代的設計大師，木住野彰悟（Shogo Kishino）出生於1975年的東京，於2007年創辦了6D設計事務所，曾經多次與無印良品合作，「6D」所指的是2D × 3D，意指平面與空間的結合。木住野彰悟獲獎無數，業界殊榮包括AGDA新人獎、D&AD獎、康城金獅設計獎、DFA大獎等等，還曾任Good Design Award的評審，於東京工藝大學藝術學院擔任副教授。木住野彰悟的設計風格顯而易見，都以清新、簡約、舒服為主，很有日本設計的味道。

新設計特別取PEKO的微笑，是因為這是代表著吃過甜食之後的歡樂微笑，心滿意足的表情以及美味的舔著舌頭（圖片來源：不二家）

說回不二家，相信不少朋友的第一印象都會是其牛奶糖，甚至會稱PEKO小妹妹為牛奶妹，原來「PEKO」這個字在日本的方言是指小奶牛，也是源於不二家很多產品是乳製品。不過其實不二家最初販售的並非糖果而是蛋糕，更是來自西方的聖誕蛋糕，當時是富戶才能負擔得起的貴價食品。可能因為不二家見識到節日食品如此受歡迎，甚至於70年代發起了白色情人節活動，讓大家可以得到一個機會為愛人送上糖果，3月14日成為白色情人節一直流傳至今。

圖片來源：不二家

再者，不二家在蛋糕之後推出的首款糖果也非牛奶糖，而是棒棒糖，之所以PEKO是舔著舌頭正是這個原因。最後，大家可能會好奇PEKO是從何誕生的？原來是於1950年，品牌的二代社長在一次看完舞台劇後覺得台上的紙製人偶很有意思，便忽發奇想請工作人員將之搬到自家店門前，怎料引起了無數路人的注意，便成為了吉祥物一直就沿用至今了。