波提切利、林布蘭、莫奈、梵高一展看！英國國家美術館52鉅作來港

【展覽】波提切利、拉斐爾、卡拉瓦喬、林布蘭、莫奈和梵高等藝術史名家大家肯定耳熟能詳，不少人更會特意到外地一睹大師真跡。這次「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」將展出52幅15世紀至20世紀初文藝復興、印象派及後印象派經典作品，一次過帶多位繪畫巨匠真跡來港。



「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽（圖片來源：香港故宮文化博物館）

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展覽是英國國家美術館亞洲巡迴展覽第三站，藏品不僅能看到西方美術歷史上史上重要轉捩點，亦代表了英國國家美術館的發展史。展覽被譽為是「英國國家美術館縮影」，將按主題分為宗教藝術、神話傳說、日常 生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元。

查理斯．威廉．蘭姆頓肖像（紅衣男孩）（圖片來源：香港故宮文化博物館）

對策展稍有研究的讀者都會知道，每個展覽第一幅以及最後一副作品最為關鍵。這次展覽選擇了《查理斯．威廉．蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》作為首幅作品，畫作由湯瑪斯．羅蘭士爵士於1825年所繪，他筆下小男孩倚坐在岩石上遠眺，凝視海上月色。作品中男孩若有所思，栩栩如生，可以見到羅蘭士爵士技法的精湛，同時他是當時英國國家美術館董事，正好扣連是次展覽主題。

波提切利《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》（圖片來源：香港故宮文化博物館）

展覽第一部分集中展示西方宗教藝術，在十八世紀前，基督宗教在歐洲佔有主導地位，使得西方藝術史經典作品大多關涉宗教。由於多數人並不識字，配有圖像之聖經故事是有效傳教工具。在這一單元裡，其中一副重點大作是波提切利《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》，畫作描繪五世紀佛羅倫斯主教聖芝諾比烏斯治療青年、祝禱使男孩復生以及讓盲人復明三個奇蹟。作品是波提切利後期作品，能明確看到他從早期裝飾風格轉向更簡約畫法。在文藝復興時期，藝術家們常從古希臘羅馬神話中汲取靈感，第二部分展覽則主要展示神話傳說相關作品。

卡拉瓦喬《被蜥蜴咬傷的男孩》（圖片來源：香港故宮文化博物館）

隨著中產階級在歐洲興起，日常生活主題畫作愈來愈受歡迎，亦是這次展覽第三單元主題。其中卡拉瓦喬《被蜥蜴咬傷的男孩》可以說是最為搶眼，畫中個少年剛被蜥蜴咬傷，且驚且退，神情苦楚。作品可以清楚見到畫中人心裡狀態，而且充滿細節，小至玻璃花瓶上反光映照出的窗戶都一清二楚，可以看到卡拉瓦喬精深造詣。

林布蘭《六十三歲的自畫像》（圖片來源：香港故宮文化博物館）

第四部分集中展出人物肖像，這部分最想介紹畫作為林布蘭《六十三歲的自畫像》。林布蘭一生留下之自畫像不少，這一副則是在他臨死前數月所畫。畫家疊用濃厚而密集顏料來呈現細節，畫中皮膚帶色斑、雙眉有疤痕、唇邊留有鬍鬚，無一不是將死之人對自己的誠實凝望，令人動容。他以調色板刀營造人物外形融化於光線效果，讓觀眾將注意力投放在表情微妙面孔上，是著名「林布蘭光」技法。

梵高《長草地與蝴蝶》（圖片來源：香港故宮文化博物館）

展覽第五部分展出風物景觀畫，一些是鄉村風情畫，海景畫也同樣受歡迎。至於第六部分則展出了十九、二十世紀之交，現代科技碰撞下所帶來作品，譬如是印象派大師莫奈、雷諾阿等人描繪光影瞬間作品，亦有高更與梵高等人對顏色、形狀、結構、線條和空間的嘗試。展覽以梵高《長草地與蝴蝶》作結，是梵高入住法國南部精神病院期間作品，畫作色彩明亮、表現力驚人，注視畫作甚至能感受到微風陣陣。展覽設有以此畫為靈感互動媒體裝置，讓觀眾體驗蝴蝶伴隨自己步伐在長草中飛舞的感覺。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽（圖片來源：香港故宮文化博物館）

【展覽詳情】

名稱：從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展

地點：香港故宮文化博物館

日期：即日至2024年4月11日

