奈良美智回歸故鄉辦個展　以「起點」為題青森縣立美術館必看作品

【奈良美智 / 展覽/ 日本藝術家】日本當今最炙手可熱的藝術家之一，定要數到奈良美智，雖然他的作品在拍賣場上大放異彩，有價有市，但要親身欣賞到他的作品亦非難事。



在日本青森縣立美術館，奈良美智創作的巨型狗雕塑「青森犬」向來極受歡迎，也是美術館內少數可以拍照的作品，所以總是吸引到人們前來探訪小狗。另外，美術館現時亦正在舉辦奈良美智在這裡的第二次個展，上一次舉行已是十年前，而且青森縣乃是奈良美智的出生地，在此舉行展覽實在意義重大。



「青森犬」（圖片來源：青森縣立美術館）

奈良美智（圖片來源：青森縣立美術館）

青森縣立美術館這座建築本身已是一件大師級藝術品，出自日本建築師青木淳之手，青木淳另外聞名於設計紐約以及東京的LV門店。至於青森縣立美術館的設計靈感是來自當地著名的繩文時代三內丸山考古遺址，美術館就建於遺址的旁邊，這裡發掘出來的古代人類生活痕跡可以追溯到4千年前，作為美術館在美學之餘亦與當地歷史文化相連，館內不少展廳都設於地下形成遺跡發掘場的深溝般的設計，旨在與遺址融為一體。此外，由於青森縣是奈良美智的故鄉，所以他有參與美術館的啟動活動，而美術館則一直在收藏奈良美智的作品，至今已有多達170件，成為世界上最大的奈良美智作品收藏庫。

《Miss Forest / 森の子》（圖片來源：青森縣立美術館）

奈良美智最為標誌性的作品莫過於小女孩，由於他曾說過只會在失落時進行創作，所以小女孩又總是背負著一股孤獨、悲傷的感覺。於2019年，他的大尺幅畫作《背後藏刀》曾以1.95億港元成交使之登上日本最貴藝術家的寶座。而且奈良美智最高價的十件作品都是在近年成交的，所以其關注度愈來愈高，聲名鵲起。雖然小女孩繪畫是他最炙手可熱的主題，但其實早在90年代末他已開始創作立體作品，至於主題除了孩子還有小狗，在繪畫之外亦會採用不同的媒材拼組所成，當中不乏大型雕塑。例如在青森縣立美術館展出的「青森犬」，則是一件座落於館內西側戶外空間，高8.5米、寬6.7米的巨型作品，想看大型作品的話，現時還有一件《Miss Forest / 森の子》正在展出。

《The Beginning Place》展覽重點作品：

是次奈良美智以《The Beginning Place》（起點）為題舉行個展，當中展出的作品涵蓋了自2011年東日本大震災以來長達12年的創作，恍如一趟時空之旅般的回顧歷程，可以看到橫跨不同時期的繪畫、陶器以至攝影作品，既有新作又有早期作品。相隔十年之後重回舊地，奈良美智一方面希望藉此作為一個重新整理的機會，亦決定回歸本源，視創作如人生一樣，需要不時回看自己，反思自己，不忘初心，重拾初衷，才能走得更遠。如果曾經因為生活上發生過一些甚麼事，而令到自己失去了自我，也要重新認識自己，好好原諒自己。奈良美智曾坦言，自從成名之後負上了無比的壓力，更曾一度迷失，最後藉著創作去逐漸治癒，希望作品同樣可以治癒觀者的內心。正如是次展覽的海報，是一幅奈良美智於今年初才完成的作品《It’ll take a long time》，畫中小女孩正在哭泣，寄語內心的創傷是需要長時間才能療癒的。

展覽的門票是匠心製成的獨一無二藝術品，既印有奈良美智的作品，木牌本身是用蘋果盒的廢棄木材製成，亦適合作為禮物手信，定價為3,000日圓（圖片來源：青森縣立美術館）

奈良美智《The Beginning Place》個展

地點：青森縣立美術館



日期：即日起至2024年2月25日



詳情：www.aomori-museum.jp