韓國畫家Jiyoung Park　捕捉光影時感受大自然寬慰｜亞洲藝術100

【亞洲藝術新星100】看著韓國藝術家Jiyoung Park作品，總能想到陽光透過樹枝灑落，樹影隨著微風搖曳的美麗片刻。Jiyoung Park是韓國近來備受關注藝術家，社交媒體上已超過十萬人關注，曾出版多本圖文書籍，更為多位獨立音樂人製作專輯封面。對於工作繁忙都市人來說，看著她筆下綠意盎然的風景，或許就有如一頭扎進大自然天然氧氣中吧。



Jiyoung Park作品《The Tree》（from_may/ Instagram)

Jiyoung Park作品《Yearning》（from_may/ Instagram)

Jiyoung Park（gallery afyernoon)

Jiyoung Park畢業於韓國大德大學設計系，畢業後從事設計工作，韓版《綠山牆的安妮》小說以及《常春藤》、《Save our cinema》等電影海報均是出自她手，獨立音樂人Damsone Gongbang和Yun DDan DDan等獨立音樂人亦曾委託其為他們設計專輯封面。在2015起，Jiyoung Park將重心移到藝術創作，大多數作品是風景畫。

Jiyoung Park作品（from_may/ Instagram)

Jiyoung Park作品（from_may/ Instagram)

Jiyoung Park不少靈感來自散步和旅行，大自然起伏不一的草地、大面積綠色植被、又或是大片樹影都是藝術家喜愛描繪之物。她在網站中表示自己會將不同美景記在腦海中，並將不同場景風景融合，創作出全新想像景觀，畫面如同某種烏托邦。

Jiyoung Park作品（from_may/ Instagram)

她作品裡總是人煙稀少，就算有人在內，亦總是處於沈思、無表情狀態，有時是一個人在陽光明媚街道上遛狗，有時是遊人獨自坐在長凳休息，都是大家平常生活裡所渴望的喘息片刻。畫家鼓勵觀眾在作品前逗留，讓目光飄移到畫中，找到生活忙碌節奏中遺忘的寂靜。

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Jiyoung Park今年稍早曾在首爾和巴黎舉行個展，她在藝術家自述中如此寫到：「我畫的都是很日常、瑣碎的場景，但仔細一看，裡面卻有溫暖故事。我希望這些故事能傳達給看到它們的人。希望你們每個人都能成為這風景中主角，安心休息。」她稍後將在美國辦展，同時常在社交媒體上更新新作，讀者如有興趣不妨到她Instagram了解更多。