日本兒童健康秘訣在牛奶？奶商推出獲獎「牛奶漫畫」提升空瓶率

日本人向來以長壽、健康而聞名，當中關乎於生活習慣以及飲食文化。培養出良好的體魄要從小做起，日本的學校自上世紀已推行營養供餐制度，最初是為了改善兒童營養不良的問題，持之以恆推行下去成為了優良的傳統。聯合國兒童基金會曾釋出一份《世界兒童白皮書》，指出日本兒童的健康狀況名列世界第一，亦是兒童肥胖率最低的國家，當中學校提供的營養午餐居功至偉。



圖片來源：関牛乳

在午餐當中除了包含營養均衡的食材，大多也會配上一瓶新鮮牛奶，但原來日本學生對於這瓶牛奶愛惡兩極，有些學生認為牛奶配飯口味不搭，導致出現牛奶浪費的情況。有見及此，有奶商與廣告商及漫畫家合作，推出創意「牛奶漫畫」，藉此大大增加牛奶「空瓶率」。

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在介紹「牛奶漫畫」之前，我們先來了解一下日本獨特的營養供餐制度。此舉最早可追溯至1889年山形縣一家私立學校，當時為了讓貧困兒童也能夠汲取足夠的營養成長而提供免費午餐，後來這種的救濟方式被其他學校效法下來，直到二戰之後的1954年終於通過了法案正式廣泛實施。《學校給食法》明文規定學校的供餐必需包含牛奶，並打響了「一杯牛奶強壯一個民族」的口號，這個心態源自於二戰日本作為戰敗國輸給美國，日本國民見到美國人身壯力健，認為是亞洲人普遍沒有食用乳製品的習慣而形成差距。營養供餐制度行之有年，據當局的數據指出，6歲兒童的平均體重從50年代的33 kg增至現時的44 kg，而平均身高則增長了14 cm，足見成效。

雖然成效明顯，而且也推行了數十年之久，但始終乳製品在傳統上並沒有植根於日本人的飲食文化當中，所以學生們並非人人都愛牛奶，主要還是口味上的不配搭。其中一家為學校提供牛奶的日本品牌「関牛乳」（Seki Milk）對此進行了研究，並且發現竟有多達六成半的學生每天沒有把牛奶喝光，有見及此，與廣告商Geometry Ogilvy Japan推出了「牛奶漫畫」企劃，邀請到兼任漫畫家與教師身份的観世あみ參與繪製漫畫，匠心獨運地將漫畫設定為連載故事，捉緊小朋友追看漫畫的心理，並將漫畫以白色線條印製在牛奶瓶上，每次需要把牛奶喝光才能閱讀到完整的故事，一瓶一集地追看下去。

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除此之外，漫畫故事亦以食材為題，名為《牛奶怪物》並將食材化為角色，盡顯創意，加上採用誘導和鼓勵的形式來吸引學生自主地喝牛奶，成效比起嚴格的規定來得更為有效，自推行以來有些學校甚至已將「空瓶率」提高至95%。「牛奶漫畫」的成功，更於今年奪得了英國的設計及廣告界殊榮D&AD Awards當中的「The Wood Pencil」獎項，D&AD Awards對於入選作品極為嚴格，每年僅有5%作品有機會獲獎，可見得「牛奶漫畫」的確有獨到之處。