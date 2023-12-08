CityProg 2023｜荷蘭香港設計師深度對談　探討循環設計未來

荷蘭被視為推廣循環設計先驅，今年香港設計中心設計營商周城區活動（CityProg）與荷蘭合作策劃多個活動，除了在尖沙咀進行「DutchInspire」動態設計展示以外，亦在西九文化區舉行「設計可以——傳‧循環設計展」向公眾展示優秀循環設計國際案例，當中包括香港環保品牌Soilable紙飲管設計等多個香港和內地設計項目。



這次我們請來荷蘭設計公司De Designpolitie聯合創辦人Pepijn Zurburg、阿姆斯特丹的國際組織What Design Can Do聯合創辦人及創意總監Richard van der Laken、香港環保品牌Soilable創辦人溫志榮（Don），以及CityProg策展人林美華（Sam），一起深度對談，探討中外設計文化交流感受及循環設計前景。



（左起）Pepijn Zurburg、林美華（Sam）、Richard van der Laken及溫志榮（Don）深度討論循環設計前景（圖片由受訪者提供）

Q：可以聊聊你們這次項目的背後理念嗎？

Pepijn：我們想透過「DutchInspire」動態設計展示和觀眾互動，傳達「一個世界」理念——大家需要對地球負責，思考自己作為消費者能作出甚麼行動。我們意識到香港是一個「視覺森林」，大家每天需要處理大量資訊，所以我們盡量選了簡潔圖像表達「循環設計」。每一個作品都是一個小故事，並以5R概念完結。雖然要在自己生活中實行5R並不容易，但我希望這些動態設計能在大家心中種下一顆種子。

設計師Pepijn Zurburg表示為了讓觀眾能及時吸收信息，盡量以最簡潔畫面來表達5R主題。（圖片由受訪者提供）

Richard：「What Design Can Do」已成立超過十年，目標是應對氣候變化等影響所有人的議題，透過「Make it Circular Challenge」比賽，邀請世界各地的設計師為我們帶來一些新想法。我們會先研究「循環設計」概念在不同地方意味著甚麼，然後發起一個公開設計挑戰，並由荷蘭及世界各地專家和創意行業人士組成評選委員會。評審選出贏家後，我們會嘗試協助孵化這些項目，讓設計師帶他們的項目到下一階段。至於這次「設計可以——傳‧循環設計展」，就是向大家展示我們所選出的優勝者。

「設計可以——傳‧循環設計展」展示「Make it Circular Challenge」比賽優秀設計案例（圖片由受訪者提供）

Don：很高興Soilable紙飲管設計獲選為「設計可以——傳‧循環設計展」中其中一個展示項目。Soilable製作的是採用新技術製作的「紙飲管2.0」。紙飲管常被人詬病之處便是持久度很差，口感不佳，但我們的紙飲管至少可用4個小時。大部分人都不知道多數紙飲管是可分解、不能回收的，針對這項我們減少了紙用量，對比類似產品我們少用了40%的紙，並讓產品可以就地回收，不必再送往特殊回收機構處理，相對來說整個回收程序都方便許多。

Soilable採用新技術製作的「紙飲管2.0」（圖片由受訪者提供）

Q：你們覺得現時在香港推廣循環設計最需要甚麼？

Don：可能是教育方面，我們常向大眾宣傳環保，但大家並沒有一個正確知識輸入。很多人不知道裝生鮮食品或是藥丸的包裝並不可以回收，我們的教育還沒辦法清楚告訴大家甚麼可回收、甚麼不能。外國有一個說法是「Curbside Recycle」，意思是在本地就能便捷完成回收程序，然而依照我們現在的分類，有些東西不送去特定回收廠是無法處理的，所以選材時已經要能符合「Curbside Recycle」概念，讓產品能夠在本地完成整個回收循環。

另外，很多人有一個先入為主概念，大家聽到是紙飲管已覺得不行，很多時候你主動呼籲大家使用環保產品也特別困難。而且香港暫時還沒有實行相關法例，當然價格和消費習慣等也需要時間調整。

Richard：我覺得比起一味需要更多創新，更需要的其實是增進溝通，讓更多人明白設計師在做甚麼。香港已經有很多很好的創新項目，我們更需要向外推廣，給這些設計師一個展示平台，以及一個安全環境來展開合作。他們需要空間和時間來發展，讓項目規模擴大，而不是單純尋找新項目。

香港與荷蘭設計業內人士深度對談（圖片由受訪者提供）

Sam：我覺得兩地設計行業能互相借鏡的地方有很多，首先是整個政策設計。在荷蘭，「循環設計」直接嵌入他們城市設計的政策裡，是一種系統性思考。雖說我們很多產品是可以回收，但我們還需要建立相關設施才能完成這個循環。

第二，是物料選擇。我們是否能負責地消費，在於我們是否能有一些新研發，讓用完的東西回到循環裡。服務行業對香港非常重要，消費幾乎是無可避免，但在使用物品過程中我們怎樣可以對社會、對環境更負責任是應該思考的問題。

第三，是設計的研究和教育。荷蘭及許多歐洲國家研究物料的實驗室與商業機構合作十分緊密，令研究成果可轉化成為商業產品。要讓設計師自己開始研究、做研發，其實是一條很艱辛的路，讓研究商業化才能使讓產品循環閉環。香港做得不差，不過我們還有學習空間，需要更多人對環境問題產生意識，而不是十年後待環境問題變得迫切時才開始思考，那已經太遲了。

Pepijn：我們很多產品是中國製造，然後經香港這個主要港口來到荷蘭，這個地方和我們的消費息息相關，所以我們作為設計師，自然而然會希望能和香港或亞洲設計師合作，互相啟發學習。當然我不會說荷蘭設計行業就是完美，我覺得最重要是互相學習，希望透過設計為大家介紹更多不同選項，如果我們都能作出更好的消費決定，說不定能改變整個行業。

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活動高峰期：即日至12月17日

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「01空間」為「設計營商周城區活動」2023的策略媒體伙伴，為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，由即日起至2023年12月17日，可經「01空間」報名參與設計營商周城區精彩活動。👉🏻按此看活動詳情及報名