CityProg2023香港設計節｜巨型裝置/設計展/電影節 過百精彩活動
設計，不少人或會認為只是代表時尚潮流的象徵或包裝，卻忽略了設計其實源自於改善生活。每年由香港設計中心舉辦的「設計營商周城區活動」 （CityProg），目的就是讓設計回歸社區，讓市民認識設計與生活的關係。今年活動踏入第六屆，並且以「Game Changers設計創變者」為主題，將設計融入生活之中，從另一個角色或角度欣賞我們居住的城市，當中大部分活動均可免費參與，與眾同樂。
閒置公共空間可以化身遊樂場？動態設計宣揚環保概念？今年的CityProg香港設計節將聚焦「設計與城市」、「設計與商業」及「設計與品味」三大方向，由即日起至12月17日，於本港不同地區舉行超過100場設計活動，讓大眾從生活中體驗設計的不同層面，而當中有近30個活動可於「01空間」免費報名參加，過往舉辦的活動參加人數眾多，有興趣的市民宜盡早報名！
CityProg精選活動【1】深水寶藏巨匠及非常/日常深水埗 與巨型充氣裝置互動打卡
深水埗一向給人貼地的味道，但仔細發掘，你會發現當中充滿多元文化特色和創意靈感。今屆CityProg就與一口設計工作室合作，舉辦深水寶藏巨匠及非常/日常深水埗，以一系列的活動，讓市民重新認識深水埗。其中，深水寶藏巨匠是透過在通州街天橋底設置多個巨型彩色充氣裝置，探討重塑閒置公共空間的可能性。活動期間，多個充氣裝置將穿上由棚仔布販製作的可持續「時裝」，公眾可盡情發揮想像力與它們互動，享受這個在居住和工作場所以外的「第三空間」。
非常/日常深水埗亦會由一口設計工作室帶領市民走入社區，沿途了解生態環境、唐樓建築、公共休憩空間等，並分享關於深水埗社區的小故事。當中推介薯仔皂工作坊，由一口設計工作室與香港婦女中心協會合作，帶領參加者利用本應送到堆填區的薯仔，製作起泡度高、去油力強的手造薯仔家事皂，從設計的角度實踐深水埗物盡其用的文化。
非常/日常深水埗
日期：11月24至12月3日
活動地點：深水埗
報名網址：01空間
SO HANDY好實用！薯仔皂工作坊
日期：11月25日
時間：下午2:00至3:30
活動地點：深水埗通州街270-296號
查詢電話：2803 0202
報名網址：01空間
CityProg精選活動【2】DutchInspire動態設計展示 宣揚5R環保概念
我們每一個人都可以成為Game Changer，在生活中實踐循環設計概念，為可持續發展出一分力。CityProg與創意荷蘭邀請荷蘭設計公司De Designpolitie設計了一系列以5R環保概念（Refuse、Reduce、Reuse、Repurpose、Recycle）為主題的動態影像，在信和集團的贊助下，於尖沙咀中心和帝國中心的巨型LED幕牆上展示，讓市民反思過去生活，並思考如何採取更環保和可持續的行動，進一步關注資源使用和回收。
「DutchInspire」動態設計展示
活動日期：11月23日至12月3日（11月28日除外）
活動地點：尖沙咀中心和帝國中心的巨型LED幕牆
CityProg精選活動【3】「Life is Art. Design in Motion 光影藝術祭．設計漫遊」電影節
CityProg首次與 MOViE MOViE 合作推出「Life is Art. Design in Motion光影藝術祭．設計漫遊」電影節，在戲院和其他場所放眏多部與設計相關的電影，包括記述17世紀知名荷蘭畫家Johannes Vermeer創作生涯，並以數碼科技分析及重新演繹其作品的記錄片《維梅爾：光影大師》；從法國時裝品牌GIVENCHY到DIOR、到現在成為Maison Margiela創意總監的時裝設計師John Galliano的創作生涯記錄片《John Galliano的高山低谷》；締造了各種正面改變和策略性影響的加拿大設計師Bruce Mau的記錄片《Bruce MAU 設計大師》；以及韓國「影像藝術之父」白南準的記錄片《激浪派錄像藝術教父：白南準》等。
「Life is Art. Design in Motion光影藝術祭．設計漫遊」電影節
活動日期：11月23日至12月17日
活動詳情：CityProg官網及社交媒體
手作環保玉兔 看閘畫聽歷史 30個活動免費訂位
市民如果想找有趣的活動或工作坊一樣有很多選擇，例如近年本土文化意識興起，想更了解香港的歷史，不一定要逛博物館或者看歷史書，逛街看鐵閘一樣可以！一口設計工作室與拾源百塊合作舉辦的「SO WALK好好行！「閘遊X舖史」鐵閘導賞團，會帶領參加者遊覽深水埗的老店，以口述歷史和欣賞閘畫的方式，看看社區設計和歷史的發展，活動於11月24日舉行。
想「坐定定」做手作的話，可以參加藝術有嘉主辦的Game Changers環保玉兔工作坊，透過活動教育兒童及青少年運用設計思維來創作玉兔裝置，藉此宣揚環境保育意識，活動於12月4日舉行。
以上多個精彩項目之中，有近30個活動可於「01空間」免費訂位，有興趣的市民可登入「01空間」了解活動詳情及報名參加。
👉🏻按此看活動詳情及報名
【CityProg 2023香港設計節活動詳情】
活動高峰期：11月23日至12月17日
官方網站：www.bodwcityprog.com
Facebook：www.facebook.com/bodwcityprogramme
Instagram：www.instagram.com/bodw.cityprog