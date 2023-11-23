CityProg2023香港設計節｜巨型裝置/設計展/電影節 過百精彩活動

設計，不少人或會認為只是代表時尚潮流的象徵或包裝，卻忽略了設計其實源自於改善生活。每年由香港設計中心舉辦的「設計營商周城區活動」 （CityProg），目的就是讓設計回歸社區，讓市民認識設計與生活的關係。今年活動踏入第六屆，並且以「Game Changers設計創變者」為主題，將設計融入生活之中，從另一個角色或角度欣賞我們居住的城市，當中大部分活動均可免費參與，與眾同樂。



閒置公共空間可以化身遊樂場？動態設計宣揚環保概念？今年的CityProg香港設計節將聚焦「設計與城市」、「設計與商業」及「設計與品味」三大方向，由即日起至12月17日，於本港不同地區舉行超過100場設計活動，讓大眾從生活中體驗設計的不同層面，而當中有近30個活動可於「01空間」免費報名參加，過往舉辦的活動參加人數眾多，有興趣的市民宜盡早報名！

CityProg精選活動【1】深水寶藏巨匠及非常/日常深水埗 與巨型充氣裝置互動打卡

深水埗一向給人貼地的味道，但仔細發掘，你會發現當中充滿多元文化特色和創意靈感。今屆CityProg就與一口設計工作室合作，舉辦深水寶藏巨匠及非常/日常深水埗，以一系列的活動，讓市民重新認識深水埗。其中，深水寶藏巨匠是透過在通州街天橋底設置多個巨型彩色充氣裝置，探討重塑閒置公共空間的可能性。活動期間，多個充氣裝置將穿上由棚仔布販製作的可持續「時裝」，公眾可盡情發揮想像力與它們互動，享受這個在居住和工作場所以外的「第三空間」。

在11月25日至12月3日期間，深水埗通州街天橋底將會設置多個巨型彩色充氣裝置，市民大眾可自由與它們互動，藉此探討重塑閒置公共空間的可能性。

非常/日常深水埗亦會由一口設計工作室帶領市民走入社區，沿途了解生態環境、唐樓建築、公共休憩空間等，並分享關於深水埗社區的小故事。當中推介薯仔皂工作坊，由一口設計工作室與香港婦女中心協會合作，帶領參加者利用本應送到堆填區的薯仔，製作起泡度高、去油力強的手造薯仔家事皂，從設計的角度實踐深水埗物盡其用的文化。

CityProg將會舉辦過百場精彩活動，適合市民大眾參與。

非常/日常深水埗

日期：11月24至12月3日

活動地點：深水埗

報名網址：01空間

SO HANDY好實用！薯仔皂工作坊

日期：11月25日

時間：下午2:00至3:30

活動地點：深水埗通州街270-296號

查詢電話：2803 0202

報名網址：01空間

CityProg精選活動【2】DutchInspire動態設計展示 宣揚5R環保概念

我們每一個人都可以成為Game Changer，在生活中實踐循環設計概念，為可持續發展出一分力。CityProg與創意荷蘭邀請荷蘭設計公司De Designpolitie設計了一系列以5R環保概念（Refuse、Reduce、Reuse、Repurpose、Recycle）為主題的動態影像，在信和集團的贊助下，於尖沙咀中心和帝國中心的巨型LED幕牆上展示，讓市民反思過去生活，並思考如何採取更環保和可持續的行動，進一步關注資源使用和回收。

「DutchInspire」動態設計展示

活動日期：11月23日至12月3日（11月28日除外）

活動地點：尖沙咀中心和帝國中心的巨型LED幕牆

CityProg精選活動【3】「Life is Art. Design in Motion 光影藝術祭．設計漫遊」電影節

CityProg首次與 MOViE MOViE 合作推出「Life is Art. Design in Motion光影藝術祭．設計漫遊」電影節，在戲院和其他場所放眏多部與設計相關的電影，包括記述17世紀知名荷蘭畫家Johannes Vermeer創作生涯，並以數碼科技分析及重新演繹其作品的記錄片《維梅爾：光影大師》；從法國時裝品牌GIVENCHY到DIOR、到現在成為Maison Margiela創意總監的時裝設計師John Galliano的創作生涯記錄片《John Galliano的高山低谷》；締造了各種正面改變和策略性影響的加拿大設計師Bruce Mau的記錄片《Bruce MAU 設計大師》；以及韓國「影像藝術之父」白南準的記錄片《激浪派錄像藝術教父：白南準》等。

CityProg首次與 MOViE MOViE 合作推出「Life is Art. Design in Motion光影藝術祭．設計漫遊」電影節。

「Life is Art. Design in Motion光影藝術祭．設計漫遊」電影節

活動日期：11月23日至12月17日

活動詳情：CityProg官網及社交媒體

手作環保玉兔 看閘畫聽歷史 30個活動免費訂位

市民如果想找有趣的活動或工作坊一樣有很多選擇，例如近年本土文化意識興起，想更了解香港的歷史，不一定要逛博物館或者看歷史書，逛街看鐵閘一樣可以！一口設計工作室與拾源百塊合作舉辦的「SO WALK好好行！「閘遊X舖史」鐵閘導賞團，會帶領參加者遊覽深水埗的老店，以口述歷史和欣賞閘畫的方式，看看社區設計和歷史的發展，活動於11月24日舉行。

想「坐定定」做手作的話，可以參加藝術有嘉主辦的Game Changers環保玉兔工作坊，透過活動教育兒童及青少年運用設計思維來創作玉兔裝置，藉此宣揚環境保育意識，活動於12月4日舉行。

活動會帶領參加者走入深水埗街頭，欣賞閘畫設計之餘亦可以認識當區的文化。

想參加DIY手作活動的話一樣有好推介，Game Changers環保玉兔工作坊會透過活動教育兒童及青少年運用設計思維來創作玉兔裝置，藉此宣揚環境保育意識。

以上多個精彩項目之中，有近30個活動可於「01空間」免費訂位，有興趣的市民可登入「01空間」了解活動詳情及報名參加。

👉🏻按此看活動詳情及報名

【CityProg 2023香港設計節活動詳情】

活動高峰期：11月23日至12月17日

官方網站：www.bodwcityprog.com

Facebook：www.facebook.com/bodwcityprogramme

Instagram：www.instagram.com/bodw.cityprog