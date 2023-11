CityProg香港設計節｜與荷蘭合作兩大展覽　建立循環設計氛圍

荷蘭的創意設計與環保意識,一直為人讚頌,而今年香港設計中心的設計營商周城區活動(CityProg)跟這個以循環設計聞名的國家合作,透過兩大主題展覽,讓市民了解設計如何帶來真真正正的改變,貫徹今年CityProg大會主題「Game Changers 設計創變者」。



由於荷蘭處於脆弱低窪地理卻人口稠密的三角洲上,建築設計方案對這國家無比重要,因此孕育出許多想像力、設計思維和適應力缺一不可的設計方案,以解決不同的社會問題。而荷蘭環保意識十分強,創意設計也比很多國家走得更前,是循環設計(Circular Design)先驅,產品在設計之始已用上End-of-life設計思維,充份考慮到物料製作的過程與去向,務求做到零廢棄,荷蘭綠色生活模式絕對值得香港借鏡。

「DutchInspire」動態設計於信和集團贊助下的尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」上展示(圖片來源:CityProg 2023)

今次CityProg與創意荷蘭合作呈獻重頭戲「DutchInspire」動態設計展示,由荷蘭設計公司De Designpolitie操刀,動態影像作品以5R(Refuse、Reduce、Reuse、Repurpose、Recycle)為創作主題,由荷蘭搬到香港尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」上展示。贊助展示空間的信和集團是倡議減碳的本地企業之一,與CityProg理念一致,一起為守護地球出一分力。在大廈外牆上展示的大型動態影像,以簡單線條設計童趣風格構圖,並採用對比強列的色彩,地球、資源回收的元素混入眼睛的眼球、汽車與單車的車輪、水點與電玩遊戲貪食鬼、太陽與雲朵踢足球玩樂等圖像裡,鼓勵觀眾思考如何在日常生活中採取更環保和可持續的行動,進一步關注資源使用和回收。這個戶外展示那簡約卻充滿感染力的內容,令我們反思生活日常與環保的關係,再次深深感受到實踐可持續生活正是「個人一小步,就是人類的一大步」。

「DutchInspire」動態設計展示

日期:即日至12月17日

地點:尖沙咀中心及帝國中心「信和光影藝術幕牆」

網頁: www.bodwcityprog.com/article/index/tc/DutchInspire-Communicating-Circularity

「設計可以——傳‧循環設計展」共展出13個Make it Circular Challenge比賽得獎項目,以及5個來自香港及內地的項目,讓大眾認識不同循環設計。(圖片來源:CityProg 2023)

至於「設計可以——傳‧循環設計展」則是CityProg跟荷蘭單位What Design Can Do合作的活動。來自阿姆斯特丹的What Design Can Do,是旨在透過設計的力量,推動社會朝著可持續、公平、公正的方向發展的國際組織,他們和IKEA Foundation合辦的Make it Circular Challenge比賽,以「設計長久」(Design to last)、「與大自然合作」(Work with nature)和「善用現有資源」(Use what exists)為循環設計的三個關鍵,再從包裝、建築、飲食、穿著和購買這五個生活關鍵層面出發,推動可持續發展,回應氣候變化、垃圾污染等全球議題,向外展示循環設計對改變世界的重要性。而今次在西九文化區海濱草坪西面舉行的展覽中,展出從全球650個參賽作品中脫穎而出的13個得獎項目,以及5個來自香港及內地的循環設計項目,展示設計作為工具如何解決商業與社會問題,創意大爆發令人大開眼界。

「傳‧循環設計展」展示的一系列項目,從很多新奇有趣的設計案例之中,讓大眾認識到循環設計致力改善地球環境的願景和力量。

Drinking Sea Water小型太陽能海水化淡裝置(圖片來源:CityProg 2023)

水是人類生存的必需品,當有人以為食水是唾手可得時,地球上不少地方其實面對食水短缺問題,世界各地的設計師、工程師與用戶共同開發的Drinking Sea Water方案,帶來小型太陽能海水化淡裝置,能將海水及絕大部分水源轉化成飲用水,同一時間解決了水淨化和節約能源兩大環保問題,並將設計免費共享,可供本地生產,是集思廣益的美好成果。

Balena研發出專利熱塑性可降解材料BioCir™(圖片來源:Make it Circular Challenge)

不少產品使用塑膠製造,這物料對環境破壞一直為人詬病,但於2020年創立的材料科學公司Balena,其專利熱塑性可降解材料BioCir™為可堆肥和可生物降解的塑膠設立了新標準,使用時的觸感與常見塑膠無異,可用於製作鞋履類產品,致力推動可持續未來。

《小街坊》重塑舊設施與舊物件,帶來社區共融。(圖片來源:CityProg 2023)

「傳‧循環設計展」也有香港代表,一持工作室 O&O STUDIO與藝術家 REHyphenation合作的《小街坊》,重新設計北角街坊日常使用公共空間,拉近人與人之間的距離;呂元祥建築師事務操刀的華潤大廈,選擇改造而非拆卸重建方式,開拓綠色建築環境新方向,成為循環建築設計典範;還有高度裝拆重置靈活性的橋下空間賽馬會長春社綠滿林廊、解決一般紙飲管問題的Soilable紙飲管等例子,反映了本地循環設計正在茁莊成長。

「設計可以——傳‧循環設計展」

日期:即日至12月6日

地點:西九文化區海濱草坪西面(九龍博物館道18號)

網頁:www.bodwcityprog.com/article/index/tc/What-Design-Can-Do---Circular-Design-Showcase

跟荷蘭相關的,還有已於11月23日開始的「Life is Art ·Design in Motion 光影藝術祭.設計漫遊」電影節開幕作品——《維梅爾:光影大師》(Vermeer: The Greatest Exhibition),這是全球史無前例最大規模的維梅爾展覽電影,導演David Bickerstaff透過數碼科技方式演繹的紀錄片,把這位跟梵高、林布蘭並列「荷蘭三大畫家」的大師傳奇一生重現人前,紀錄荷蘭藝術史重要一章。另外還有探究M+博物館藝術家白南準(Nam June Paik)大膽前衛的創作之路的《激浪派錄像藝術教父:白南準》(Nam June Paik: Moon is the Oldest TV);講述設計奇才Bruce Mau帶領世界改革的《Bruce MAU設計大師》(MAU);加拿大名攝影師帶大家獨家窺探集結民間智慧與工藝的建築奇跡《蘇聯式巴士站》(Soviet Bus Stops);著名英國V&A博物館與你夢遊仙境般的展覽《V&A博物館特展—愛麗絲:越奇越怪》(Alice: Curiouser and Curiouser),同樣是電影節中重要的設計、藝術作品,絕對是不容錯過。

「Life is Art ·Design in Motion 光影藝術祭.設計漫遊」電影節

網頁:www.bodwcityprog.com/article/index/tc/-Life-is-Art-Design-in-Motion-Design-Film-Festival

【CityProg 2023香港設計節活動詳情】

活動高峰期:即日至12月17日

官方網站:www.bodwcityprog.com

