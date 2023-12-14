十二月展覽三選｜日本「彩虹藝術家」、明代人物畫、奇幻香港景觀

【展覽/繪畫】聖誕假期即將到來，若還沒想好假期活動，那麼這份12月看展指南就最適合你。這個月我們精選三個展覽特作介紹，包含日本著名「彩虹藝術家」靉嘔香港首個展覽，故宮博物院借出的14套國家一級文物，以及本地新晉藝術家周紫羚鬼馬作品。若是假日有閒餘時間，不妨挑一個逛逛看！



靉嘔，《虹 虹 虹》，1999年，塑膠彩布本，M+，香港，© 靉嘔（圖片由m+提供）

名稱：靉嘔：虹 虹 虹

日期：2023 年 12 月 15 日起

地點：M+包陪麗丶渡伸一郎展廳



靉嘔（Ay-O）這個名字對香港讀者來說未必熟悉，但他曾於白南准、小野洋子等先鋒藝術家合作多件作品，是二十世紀藝術世界重要人物之一。這次是他在香港的首個個人展覽，展示靉嘔近五十件1950 年代初至 2000 年代作品，同時還展出其他激浪派藝術家精選作品。

「靉嘔：虹 虹 虹」展覽現場，2023 年（圖片由 M+提供）

靉嘔肖像 藝術家授權重印（圖片由東京都現代美術館提供）

靉嘔最標誌性便是其彩虹畫作，被譽為「彩虹藝術家」。他原名飯島孝雄，別名由兩個漢字組成，「靉」形容雲多之貌，而「嘔」則意指嘔吐。靉嘔成長於第二次世界大戰期間，早期創作受戰後重建影響。1958年，他移居紐約並成為國際前衛藝術團體激浪派的一分子，受組織影響堅信藝術應普及大眾，由於彩虹多有「希望」之意，故成為他創作中招牌圖案。

+ 2

展覽分為兩部分，第一部分展示其視覺語言演變過程，有一些列描繪日本戰後時期作品，亦有他在激浪派時期所創作之《指盒》。激浪派創始人為喬治‧馬修納斯，團體由視覺藝術家、詩人和作曲家組成，活躍於1960 至 1970 年代，常詰問藝術的概念為何，靉嘔在小野洋子引薦下加入團體，通常亦展出其他其他日本激浪派藝術家作品。展覽第二部分呈現靉嘔最為人熟知彩虹作品，可以見到他用彩虹色調重新演繹經典藝術作品（譬如是葛飾北齋作品），或以彩虹色調覆蓋現成物品和環境中等不同嘗試。

佚名 明宣宗朱瞻基行樂圖 明，十五世紀中晚期 絹本設色手卷 故宮博物院（圖片由香港故宮文化博物館提供）

名稱：故事新說——故宮博物院藏明代 人物畫名品

日期：即日至 2024 年 11 月 30 日

地點：香港故宮文化博物館展廳 4



方才介紹完前衛藝術家作品，若是更喜歡中國傳統畫作，則不能錯過香港近年來首個大型中國古代人物畫展。展覽從故宮博物院珍藏繪畫中精選了 81 套珍品，當中14 套為國家一級文物，所展出人物畫珍品包括「明代四大家」之三的唐寅（1470–1524 年）、文徵明（1470–1559 年）、仇英（約 1494–1552 年）在內約60位明代名家作品。

+ 35

中國人物畫以描繪人物形象和活動為主要內容，故事性鮮明，反映了人們豐富生活和思想，歷來為大眾所喜愛。人物畫歷史悠久，是比山水、花鳥更早成熟的中國三大畫科之 一。人物畫在唐代迎來了鼎盛時期；隨着主題、技法日益豐富，人物畫在明代有了新發展和特色。這次展出80多套明代人物畫名家名作，大體按朝代早、中、晚期分爲三個單元，展示宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家藝術成就與創作歷程。

Elpis CHOW, 山羊 Goat, 2023, oil on canvas , 70 x 120 cm（圖片來源：安全口畫廊）

名稱：周紫羚：無名場域

日期：即日至至2023年12月22日

地點：香港仔田灣興和街25號 大生工業大廈3樓安全口畫廊



最後一個想介紹的展覽則是香港新晉藝術家周紫個人展覽，周紫羚以繪畫為主要媒介，擅於觀察城市中各個空間角落，透過再現建築裡規律的線面和色彩碰撞，呈現另一現實地帶。作品多描繪香港城市景觀奇怪一面，均是人們常路經卻不會駐足觀看之地，如街角、建築物、建築工地、屋村走廊、坡道等，是大家熟悉又陌生之景象。

+ 8

這次新作描繪場景中各有真實或虛構之生物出現，某意義上是藝術家個人生物圖鑑。她從動物記錄片、日常拍攝相片、網上圖片等資料組成之生物圖像資料庫選取有趣元素，以電腦繪圖軟件拼貼構成心目中的畫面。把黑白草圖轉移到畫布上後，再以鮮明豐富色彩將之填滿，作品奇幻又有趣。