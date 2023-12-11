專訪編舞家黎海寧｜得獎《女書》香港重演　舞蹈書寫女性獨有情感

【舞蹈/女書】湖南省江永縣有一種名為「女書」的文字，流傳逾400年，只有女性才能讀懂。香港殿堂級編舞家黎海寧將這種女性私密語言入舞，編成《女書》，成為其「女性三部曲」壓卷之作。作品結合舞蹈、音樂和投映，曾兩度獲得香港舞蹈年獎，趁作品本月重演，我們特別請來編舞家為大家解畫經典作背後編舞理念。



《女書》將於本月重演（圖片來源：香港舞蹈團以及西九文化區）

Q：當初為什麼會想到以女書切入作為編舞主題呢？

黎海寧：最初是看到一些有關「女書」的資料，這是一種由女性創造、只傳給女生的文字，一代代由媽媽傳給女兒。我覺得這種文字很特別，於是萌生了編舞想法。後來我看了很多資料，發現原來江永縣女性在很多場合都會用「女書」互相溝通，譬如一個女生出嫁以後，若是想和閨蜜繼續互相聯絡，就會用上「女書」，是女性一種獨特溝通方式。

我想用這個主題排一支舞，但不想把編排限制在傳統舞蹈中，慢慢我想到——其實「女書」也可以代表「女性的書寫」，於是最後成品一開始是從傳統舞蹈出發，逐漸靠往現代舞蹈。

編舞家黎海寧（照片由城市）當代舞蹈團提供

這個作品關乎女性處境，是表達女性的一種心態、一種掙扎。 編舞家黎海寧

Q：表演中引入西西短篇作品〈解體〉以及黃碧雲《沉默‧暗啞‧微小》中〈微小姿勢〉等文字，為什麼會選取這幾個文段？這些文字在作品中如何和舞蹈連繫起來呢？

黎海寧：西西和黃碧雲都是我很喜歡的作家，作品裡除了會有舞蹈動作，我也把一些我看過印象深刻的文字放進表演中，投影到舞台上增強舞段感覺，有一定點題作用。

黃碧雲《沉默‧暗啞‧微小》書封

我從不同作品中摘取了黃碧雲的文字，有一些和作品非常契合，譬如是會寫到「不斷旋轉」或者「跌落地」，她的文字寫得特別有氣氛，我覺得很適合編舞部分段落。至於西西《解體》是講一位朋友去世以後，她想像其靈魂離開軀體，不斷地上升，經過水道、山谷。作品文字很優美，非常令人感動，所以我選了一段作為作品收尾。在女書傳統中，人們寫完女書會把文字燒掉，最後一段編舞便融入燒紙元素，我覺得很配合文字所形容情境。

Q：作品不同舞段以「我」、「她/他」等常見代名詞來命名，可以聊聊背後理念嗎？

黎海寧：編舞時我嘗試用不同人視角來審視每一段舞，「我」是從舞者自身出發，「我們」是講自身在內一個群體，會有一種親密感。在「她」舞段，我嘗試用比較客觀的目光來完成敘事；而男性看女性又有另一種看法，所以我用了「他」來命名，是一種他者的目光。有一段是「她/他」，實際上是一段雙人舞。

《女書》將於本月重演（圖片來源：香港舞蹈團以及西九文化區）

Q：作品以女性情感作為主題，為什麼會想在編舞中加入男性視角？

我認為女性之所以會發明這些文字，很可能是因為在傳統上可能受到男性控制、壓迫，無法自由表達自己想法。男性的存在對於敘事來說很重要，正是由於社會由男性主導，才會出現「女書」文字。放到現代，很多女性依然生活在男性審視下，很多人的思考方式依然是——怎樣才可以取悅男性呢？這個編舞便是探討女性如何能夠從男性主導框架中解放出來，找到自己、找到自由。

作品首演是在2007年，但這個題材至今依然受到很多人關心。這次作品在不同舞團演出，不同舞者有不同背景和氣質，能來舞蹈帶來一種新鮮感，我覺得是很值得重新演繹的作品。

【表演詳情】

名稱：女書

日期：2023年12月15至16日晚上7時45分｜2023年12月16至17日下午3時

地點：西九文化區自由空間大盒

