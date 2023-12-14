從南洋派對到竇靖童　私人盤點Clockenflap至愛樂隊｜林綸詩專欄

Clockenflap 作為香港多年的音樂節，除了是一個平台，也是他們作為策展人顯示自己口味的時候。

文：林綸詩｜原題：私人盤點Clockenflap的至愛樂隊



一些單位如水曜日正是他們的至愛，已經多次邀請，又例如南洋派對，應該都是超級友好。今年因為有人臨時來不了，立刻便找來南洋派對補上，在這些危急之際，有友好團體挺身而出去幫忙頂上，也是十分重要。

近年加了不同的投資方，令Clockenflap的 lineup更多元。除了大台有歐美的典堂演出者，日間有較特別的本土、日本、泰國等的單位，亦不只偏重歐美的。今次因為大台的演出者太勁，根本都擠不進去，反而在最邊陲的Tommy Stage看了紐西蘭的The Beths，無論是音樂還是空間感，都非常舒服。

竇靖童狂唱一小時，讓人聽出耳油。(陳順禎 攝)

而Clockenflap的寵兒裡，今年必數Leah Dou 竇靖童，她於2015年也在這個音樂節演出過。如今更成熟，歌路亦更闊。今次給她一小時的大台環節，說真的她的能量、風格、歌曲等都不太夠撐下去，台下亦有人不斷離開，或許在小一點的台她會駕輕就熟。也可能因為歌曲不夠，所以氣氛都斷斷續續。大家最興奮反而是她翻唱陳奕迅的《大開眼戒》。

竇靖童誠意十足台上講廣東話冧粉絲。(陳順禎 攝)

Leah的新作《Monday》充滿著周杰倫的曲風影子，如今又選陳奕迅的零零後作品，完全反映出她自己最喜歡的華語歌年代。也是因為如此，亦令她有一陣懷舊風在身上，與當代的流行曲有一點點分別。

期望下一次的Clockenflap裡，她會有更精彩的發揮！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

