咒術迴戰｜七海與常盤迴：「合理化」求生思維的兩種路徑｜湯禎兆

《咒術迴戰》動畫第二季放映得如火如荼，也進入至少一集一死的殘酷對決遊戲，其實正反雙方都不斷有人退場猝逝——咒靈界的陀艮（網路曾有人推敲解說牠為天內理子的化身）及漏湖都死得有情有義，而菜菜子及美美子為夏油傑軀體的奮戰就更加令人動容；不過要說最打動人心的，始終離不開正方高專角色的壯烈犧牲。

文：湯禎兆｜原題：七海與小迴



七海之死早前我先已致哀，但到了動畫播放仍難免唏噓，現實中更立即有人在馬來西亞的關丹海岸旁，為他豎立紀念地標，虛實互動令人著迷。在看《澀谷事變》的過程中，因為一直同步在看《不要跨越時空，戀人們》，腦中一直在把七海與吉岡里帆飾演的常盤迴並列思考（是的，多麼巧合，劇中不斷以「小迴小迴」喊她呢）。原因是兩人均一直以「合理化」的思維方式，去拆解眼前的重重挑戰。七海之所以離開高專成為上班族，乃因好友灰原的猝逝（為何不把所有任務交給五條），到重復舊路亦是因為受不住社畜生涯的煎熬——從一開始，已非在求最好的生活，只不過在現實權衡輕重後找討厭度較低的路徑而已。小迴都是同一類人，只不過七海屬消極的「合理化」人物，而她就是積極的「合理化」角色，每次均努力思考如何可尋找平衡各方限制，又令人有容身之所。七海之死，我今天最直接的感慨就是：如果他身邊有小迴就好了！

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