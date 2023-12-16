法國著名錯視及攝影藝術家JR　將修復中的巴黎歌劇院幻化震撼舞台

對於法國著名藝術家JR相信大家都有所熟悉，擅長錯視藝術以及大型攝影裝置的他，大型作品《GIANTS: Rising Up》於今年初登陸尖沙咀，以跳高運動員為題，一貫的黑白風格，加入香港獨特的傳統竹棚元素，吸引了全城目光。JR曾於世界各地多達40個城市舉行過大量展覽，創作的背景不乏當地名勝或古跡，例如法國巴黎的羅浮宮、意大利羅馬的法爾內塞宮還有埃及的卡拉夫金字塔等。自今年9月開始，JR再下一城與巴黎歌劇院合作，在歌劇院進行修復期間，將施工布幕變成畫布與屏幕，展開一系列的創作《Retour à la Caverne》（重返洞穴），作品矚目又獨具意義。



《Retour à la Caverne》第一幕《L’entrée de la caverne》（圖片來源：www.jr-art.net／©JR）

JR正如不少街頭藝術家一樣身份向來神秘，雖然他不會拒絕露面但總是戴著墨鏡。現今世代藝術家本身有如明星，藝術家的名氣往往直接地反映在作品的價值上。不過JR卻不認同，他認為自己從來並非焦點，正如他的鏡頭之下眾生皆平等。他的其中一件成名之作源自2000年代開始的以巴衝突，他在2006年發起了一個藝術企劃《Face 2 Face》，為同一職業的以色列人與巴勒斯坦人拍攝黑白肖像，並且張貼在兩國之間的城牆上，具有實驗性的結果顯示觀眾根本分辦不了兩國人民的分別，證明去除國籍與政治之後，其實大家都是一樣的。

《Face 2 Face》（圖片來源：www.jr-art.net／©JR）

《GIANTS: Rising Up》（圖片來源：www.jr-art.net／©JR）

JR的作品總是發人深省，是次巴黎歌劇院的《Retour à la Caverne》也不例外，作品分階段進行，9月開始的第一幕《L’entrée de la caverne》（進入洞穴）將巨型布幕化身成為一個震撼的巨大洞穴，洞穴外融合了古典建築，訴說著遠古的故事和古希臘歌舞的起源，於公元前六世紀古希臘慶祝眾神的活動都是在洞穴中進行的，後來隨著人類文明的進步學會了建設，活動移師到城市中舉行，也就誕生出劇院。作品帶領觀眾感受古希臘哲學家柏拉圖所提出的「洞穴寓言」，走出洞穴才能通往知識和對世界的理解。當時在歌劇院廣場還會進行放映活動，當中包括JR本人的作品《Les Bosquets》的放映，還有其他經典劇作。

展開第二幕的大型表演作品《CHIROPTERA》（圖片來源：www.jr-art.net／©JR）

來到11月，系列作品進入第二幕《Dans la caverne》（身處洞穴），於第一幕出現的建築都會消失，取而代之的是帶有人類手印的岩石洞穴牆壁，將洞穴變成一個人類庇護所，使內裡的居民免受世界暴力的侵害，於黑暗中顯露光明。展開第二幕的是一項大型表演作品《CHIROPTERA》，由歌劇院的首席舞者Amandine Albisson加上153名舞者共同出演，吸引了多達25,000名觀眾擠滿了歌劇院廣場，舞者化身為若隱若現的擬人化影子打開洞穴入口，亦呼應了第一幕所表達的洞穴寓言，震撼力令人驚嘆。除此之外，洞穴的手印是由當地遊客所共同創作的，在9月至11月期間，參與者於CHANEL的工藝館中舉行的「le19M」工作坊，學習刺繡出屬於自己的手印，這些手印集結起來貼在洞穴布幕之上，此舉亦寓意著洞穴是藝術的發源地，人人可以創作，你我皆可以是藝術家。現時巴黎歌劇院仍然正在修復，JR的參與令到本來平平無奇的施工地帶變成與眾同樂的表演和藝術創作，令人期待接下來還會有甚麼驚喜。

JR過往作品：