為Hip Hop巨星Jay-Z慶生定下官方紀念日？生活離不開藝術的富豪

【Jay-Z/ Hip Hop】Jay-Z是音樂人，同時也是一位億萬富豪，本年度的身家高達25億美元，除了音樂事業吸金力強，同時也是一位擅於投資的商人，亦對於推動社區和藝術產業有莫大的影響力，因此早前紐約市有議員向議會提出，要將Jay-Z的生日（12月4日）定為官方紀念日，一旦成功當地每年就會多了一個「Jay-Z Day」的慶祝節日，而這法案將會於今天（1月3日）於議會上進行討論。



Jay-Z（圖片來源：Getty Images）

Jay-Z另一個令人感興趣的身份是藝術品藏家，他的藏品極為多樣化，他曾透露收藏之路是受到妻子Beyonce之影響，他們夫婦二人對藝術之鍾愛，其實在他們的歌曲和MV已可見一斑。例如他們合作推出的專輯《Everything in Love》，當中一首〈Apeshit〉的MV竟然走進法國巴黎羅浮宮拍攝，鏡頭之下還捕捉到如《蒙娜麗莎》等的知名經典藝術品。他們所收藏的大師之作無數，包括有畢加索、Andy Warhol、Damien Hirst，還有Jay-Z的最愛Jean-Michel Basquiat等等。這位同樣出身於紐約、以塗鴉而成名的藝術家的元素，如名字、樣子和作品等都紛紛出現過在Jay-Z的歌曲以及生活日常之中，至於藏品之中最著名的有Basquiat最具代表性的作品之一《Mecca》。

Jay-Z和妻子Beyonce的〈Apeshit〉MV竟然走進法國巴黎羅浮宮拍攝（圖片來源：MV截圖）

在Jay-Z的第12張專輯《Magna Carta…Holy Grail》的其中一曲〈Picasso Baby〉當中，不單只採用了畢加索名字來命名，還成功邀請到著名女藝術家、有「行為藝術之母」美譽的Marina Abramović參與MV拍攝。事實上，根據Jay-Z本人所言此曲MV的由來便是受到Marina Abramović一件經典之作《The Artist Is Present》所啟發，於2010年當時正在舉行Abramović著名的紐約MoMA回顧展，她每日坐在館裡直至閉館，期間遊人們與她對坐、凝視，宛如形成一幅自畫像。而在MV裡，Jay Z則扮演著Abramović的角色，自己在藝術館的中央進行演唱，遊人則與他對望，最後則是Abramović走到他的面前。

圖片來源：〈Picasso Baby〉MV截圖

在事業之外，Jay-Z的日常生活也沉浸在藝術的氛圍當中，說到他最「大」的藝術品收藏，可能是出自日本著名建築師安藤忠雄之手的大宅，這座今年才搬入位於加州的新家佔地多達8英畝，他是從同為藝術收藏家的前屋主手上購入的，花上兩億美元購得，整座大宅呈現出安藤忠雄著名的清水模建築手法。除了收藏之外，原來Jay-Z亦致力於幫助藝術家發展，發掘具有潛質的藝術新星。他與一家名為「ArtLife」的藝術媒體平台合作，專門提供藝術諮詢服務以及為藝術家與藏家之間牽線。藝術市場以排他性而經常被垢病，尤其是新晉藝術家的生存空間非常受限，Jay-Z則希望打破這個既定規則。

Jay-Z藏品之中最著名的有Basquiat最具代表性的作品之一《Mecca》。（圖片來源：MoMA）

作為Hip Hop界的代表人物之一，Jay-Z很能夠體現出這音樂風格與藝術之間的關係。早在70年代Hip Hop初現，當時隨著DJ、Rapper出現的往往是牆壁上的塗鴉，塗鴉說得上為Hip Hop的主要視覺呈現，所以不少Rapper同時也是街頭藝術家。直到紐約出現一批影響著當代藝術的重要人物，Jean-Michel Basquiat、Keith Haring等人也是以塗鴉和街頭藝術而開始創作之路和奠定創作風格。藝術不只是美學的呈現，藝術家往往想透過作品來說話，表達種種的訊息。正如Jay-Z不少的收藏，都與種族、身分和社會等主題相關，作為投資品，這些作品固然有價有市有回報，除此之外他亦身體力行地支持這些敢於挑戰現狀的創作者。看來是次「Jay-Z Day」的提案，在全城為Jay-Z慶生的同時，相信亦為感謝他對於眾多界別的貢獻。