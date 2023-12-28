跨界音樂人林海峰　由軟硬到現在｜歌曲心頭好｜林綸詩專欄

看陳奕迅做林海峰演唱會嘉賓，又吹水又唱歌，整整半小時，陳奕迅竟然把林海峰的音樂和創作面向評論得如此精準：林公子對他而言是香港流行曲男歌手TOP 5，Eason補充說，我不只聽聲。Jan的確不算標準靚聲，但次次出碟概念完整，由平面設計到選曲主題，一貫之中總帶新鮮感。由軟硬的音樂鍛鍊，以及無停過的DJ生涯，令他發展出過人的音樂感，且用音樂會人很準，找來的班底都可以為他設計出入腦得意的歌，而仍貼近他的風格。

文：林綸詩｜原題：音樂人林海峰 由軟硬到現在



陳奕迅早前擔任林海峰演唱會第二場嘉賓（Youtube截圖）

尤記得當年黃耀明和林海峰合作做拉闊，記者訪問林為何會和黃一起做騷，他說因為音樂而變得合拍，然後記者好像覺得交集不多，二人再一次說，真的因為是音樂，我們常談音樂，也會分享音樂口味。其實林海峰聽歌播歌品味也很闊，看得出他很喜歡各類音樂。軟硬折夥之後，自己和台灣勢力糯米團組隊也相當有趣，還未計各主流及獨立的音樂家製作人之合作。

林海峰（葉志明 攝）

若要我排高低，我一定把音樂的Jan排得比stand-up的Jan前。另外也喜歡電影的他，一套《誤人子弟》的老師形象，和《男人四十》的張學友難分高下，一早已是男子組、UNCLE代言人。

說回演唱會，陳奕迅唱出Jan的《流行曲》，二人還在末段加入《幸福摩天輪》(陳奕迅的流行曲之最)，我心想希望也MIX《K歌之王》！怎料Jan說原來《流》的靈感是來自陳奕迅的《忘記歌詞》，創作世界的靈感互動和碰撞，實在是千絲萬縷。

「去到 chorus chorus 要易記易唱 wo

記住要 重復 重復 我為K迷著想

仲要 repeat 又 repeat 這旋律先算最強

流行曲 要令到 全場大合唱」——《流行曲》



「給你用力作二十首不捨不棄

還附送你愛得過火

給你賣力唱二十首真心真意

米高峰都因我動容 無人及我

你怎麼竟然說K歌之王 是我」——《K歌之王》



「驚到傻 急到傻 再之後是甚麼？

整句詞忘記了 可否繼續唱歌？

Re-Do, So-Re-Do, So 那空白是甚麼？

口裡無言以對 心中卻是有歌

言詞若有錯 不唱又如何」——《忘記歌詞》



陳奕迅和林海峰的合唱以至合作做騷，不得不提2017年叱吒，他倆和何秉 (亦是林的音樂總監) 做「我的叱咤快樂時代」環節，一個唱，一個講，一個彈琴，完全是流行文化史高峰。

關於陳奕迅和林海峰，真的如他們在台上的傾談，總有寫不完的事。最後，必提林海峰講《最佳損友》的感想：他說過，當年聽到Wyman填詞給陳奕迅的《最佳損友》，第一反應是覺得那應該是給他的，不應該給陳奕迅。17年後，他和他的損友葛民輝再度合體，在演唱會壓軸合唱《廣播道FANS殺人事件》，確是沒有一直躲避的藉口，希望在什麼形式下也好，林海峰都可以一直唱下去！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

