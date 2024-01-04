一月什麼好戲不容錯過？從《我和春天有個約會》粵劇到愛爾蘭名作

【一月/舞台劇/粵劇】上月介紹完歌劇、音樂劇，這次我們則是集中介紹粵劇和舞台劇。除了《我和春天有個約會》改編粵劇，還介紹了被認為是「20世紀100個最重要話劇」之一的愛爾蘭經典作《神醫》、由黃詠詩執筆之得獎家庭倫理劇《一粒金》、同時亦有回應時下年輕人困境的《天真與世故之歌》。



粵劇《我和春天有個約會》海報（資料圖片）

名稱：粵劇《我和春天有個約會》

日期：5-6/1/2024 8pm

地點：屯門大會堂演奏廳



《我和春天有個約會》相信大家都聽過，作品最初是1992年舞台劇，後來在1994年被高志森導演看中改編為電影，兩年後則改為40集電視劇播出。當中電影版當年票房更超過二千萬，是為香港影視經典。

這次作品改為粵劇版，同樣是由高志森擔任導演。原作講述姚小蝶、露露、鳳萍、蓮茜在1960年代的年輕歲月；而新作則將故事背景推前十年，圍繞1950年代香港香港粵曲歌壇展開。將劇目歌曲全數改為粵曲不易，本次改編着重保留香港文字語感，四位女主角都會在戲中演出不同粵劇流派唱腔。

布萊恩・費爾《神醫》海報（資料圖片）

名稱：布萊恩・費爾《神醫》

日期：19-20/1/2024 8pm ｜20-21/1/2024 3pm

地點：香港文化中心劇場

(英語演出，附中文字幕)



愛爾蘭名劇作家布萊恩・費爾（Brian Friel）作品《神醫》 曾被英國國家劇院選為「20世紀100個最重要話劇」之一，亦被英國獨立報選為「40部歷來最偉大話劇」之一，更曾獲得紐約時報五星好評，在國際舞台上份量十足。

這次重演由本地劇團進劇場製作，作品講述神醫法蘭克、其妻子蕾絲和經紀人泰迪多年來榴蓮於蘇格蘭和威爾斯貧窮村莊，後來卻不得不回歸愛爾蘭。劇目以四個獨白呈現，由三位角色輪流回憶起他們多年來共同生活，揭開了一堆支離破碎、矛盾的記憶。作品揭示愛爾蘭人在國家分裂陰影下，所遭遇文化及民族身份認同問題。

《一粒金》宣傳海報（資料圖片）

名稱：一粒金

日期：25-28/1/2024 8pm ｜27-28/1/2024 3pm

地點：葵青劇院黑盒劇場



介紹完外國劇作家作品，接下來介紹的則是本地著名劇作家黃詠詩作品《一粒金》，該劇曾獲得「第十六屆香港舞台劇獎十大最受歡迎劇目」。劇本靈感來自黃詠詩本人親身經歷，講述嫲嫲彭五在八十歲大壽那天，將畢生積蓄打造成十二粒金，分配給所有男丁，期間卻發現少了一粒，引起一場家庭紛爭。席間彭五突然昏倒，在所有子女驚慌四散之際，只有一名早年離家的孩子對她不離不棄。劇目多年後正式重演，觀眾不放看看新演員能為作品帶來什麼化學反應。

《天真與世故之歌》海報（資料圖片）

名稱：天真與世故之歌

日期：27-28/1/2024 8pm ｜2-4/2/2024 3pm

地點：西九文化區自由空間大盒



最後一部介紹劇目則同樣是本地創作，《天真與世故之歌》名字來源自英國詩人威廉・布萊克回應約翰・密爾頓著名史詩《失樂園》而創作同名詩歌，借用天使與魔鬼交戰為背景，對應剛投身社會的年輕人陷入天真與世故糾結中。劇本通過投影剪接手法，重現《失樂園》經典片段，穿插演員個人分享，並以聖詩、動漫主題曲、原創曲目串連，以耳熟能詳樂曲唱出成長心聲。