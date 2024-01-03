攝影｜貓奴理想老年生活？　日本攝影師記錄奶奶與幼貓親密時光

美佐緒奶奶與白貓福丸，彼此相伴的可愛畫面，療癒了許多人。日本攝影師伊原美代子從攝影學校畢業後，回到家鄉探望奶奶，沒想到推開家門的那一刻，奶奶身邊竟多了一隻有著異色瞳的白色幼貓——福丸。此後她開始用相機紀錄他們相處的時光，一拍就拍了超過十年。

文：moom bookshop｜圖片來源：伊原美代子《みさおとふくまる》



伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

他們的相遇最早是在 2004 年，有天奶奶在自家倉庫中發現一隻小白貓，為了祈福貓咪有如福神到來，諸事圓滿，取名叫福丸。80 多歲的美佐緒奶奶，在日本千葉的房總地區過著純樸的務農生活，每天必須親自下田工作和處理日常家務。這場意外的相遇，讓奶奶有了形影不離的好夥伴，陪伴她度過爺爺過世後的獨居晚年。

伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

由於奶奶年紀已高患有重聽，福丸又天生耳聾，一人一貓的相處顯得更加純粹，他們似乎能解讀彼此的心意。「或許也是因為他們耳朵都不太好，祖母和福丸總是相互注視著對方，近距離地感受彼此的存在。」伊原美代子說。「福丸總是一副理所當然的樣子緊跟在祖母身邊，看著牠，就覺得好像是在拍小時候的自己。」

伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

伊原美代子《みさおとふくまる》（圖片來源： https://moom.cat/l/booc6T）

2015 年福丸因腎病過世，留下奶奶獨自一人。過世前一天，家人正要為福丸打點滴，但牠突然「喵～」了一聲，彷彿在說一切已經足夠。生命中的相遇和相伴，都是最珍貴的禮物，簡簡單單的生活，簡簡單單的幸福，如此而已。

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伊原美代子的暢銷攝影集《みさおとふくまる》和其續集《みさおとふくまる さようなら、こんにちは》，由日本出版社 Littre More 出版，記錄了那些年美佐緒奶奶與白貓福丸的相處日常。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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