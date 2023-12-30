咒術迴戰｜《澀谷事變》尾聲：真人的孤獨終章｜還是日本｜湯禎兆

《澀谷事變》去到尾聲，正邪雙方均死傷慘重。反派中迄今為止除了兩面宿儺外的最強高手——真人也終走上末路（羂索至今仍像軍師多於戰將，他的戰力直到《死滅回遊》腰斬九十九由基才正式顯現），與此同時也反映出《咒術迴戰》完勝如《鬼滅之刃》等類近作品的關鍵因素——前者的反派均呈現立體深度，與後者淪為僅追求強化的工具人物，絕不可同日而語。

文：湯禎兆｜原題：真人之死



《咒術迴戰》真人（劇照）

先前已提及一眾反派如漏瑚、花御及陀艮等，均流露感人的兄弟生死情誼。真人卻非此屬，他一直是獨行獨斷的一人，與其他特級咒靈的關係也近協助多於生死之交。事實上，真人的技能及術式早已透露端倪——分身、變形、多重魂、拔體及幾魂異性體等，無一不是以利用他人來壯大自己實力，務求極限化展現為目的，手段目的之唯我倫理呼之欲出。

《咒術迴戰: 夏去秋返(全)》書封（資料圖片）

其實在《咒術迴戰》小說版中，有關於真人的一章外傳〈闇中寓言〉（《夏去秋返》中只有此篇是以反派為主角的，由此可見真人的重要性），可進一步說明了他的心理黑洞變化。在《咒術迴戰》中，和他最接近朋友關係的，反而是同棲於隧道內的全盲老人（在《百鬼夜行》中有交代真人居所，而七海與真人的首次大戰也在此發生），兩人可說心靈相通。但老人後來被人惡意虐殺，而真人也看透了人性的醜惡，進一步堅定了要把人類趕盡殺絕的決心。與此同時，也排除了夥伙的重要性，朝唯我是問的立命態度進發。這正是《咒術迴戰》耐看的因由之一。

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