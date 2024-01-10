五條人1月13日香港演出　土產迷幻樂隊以草根生命力打破地域限制

【五條人/演出/獨立樂隊】從廣東汕尾縣城海豐出生長大，到廣州城中村石牌村擺攤賣盜版書、打口碟，人氣樂隊五條人誕生於草根土壤，以土產迷幻朋克民謠在2020年《樂隊的夏天》爆紅，成為內地現象級樂隊。踏入2024年，五條人從北美巡演回來，將為香港帶來專場演出。



五條人樂隊（圖片由搶耳音樂提供）

五條人，主幹成員是仁科（主音/手風琴/結他）和茂濤（主音/結他），於2008年成立，出過九張專輯。兩人相識在家鄉的一次「海豐原創音樂會」，後來仁科決定搬到廣州投靠茂濤，兩人在城中村一人賣打口碟，一人賣盜版書，不只賣熱門暢銷作，也賣冷門小眾小品，逐漸建立其一套龐大文化體系。他們除了以廣東海豐話方言，還會以多種語言如普通話、英文演唱。除了外國搖滾和民謠，伴他們成長的還有港台流行音樂，第一張專輯更寫了首〈倒港紙〉。

兩人自稱自嘲「農村拓哉」、「郭富縣城」，形象永遠土味濃郁，有人稱是「披著民謠外衣的朋克」。作品歌詞充滿草根關懷，出道作《縣城記》「貼地」刻畫家鄉海豐，疫情期間寫的〈地球儀〉走向迷幻，從城鄉差異寫到全球化衝突，始終是刻畫普羅大眾的故事。作品打破語言、地域、階層、年代的區隔，不斷「出圈」、 跨界，早前仁科甚至在哈佛主講了講座。

五條人來過香港不只一次，對上一次來港巡演已是2017年，今次仁科和茂濤加上樂手苗長江（鼓）、陳創遠（Bass）、張夢（長號、笙、合成器）和卜麒（Saxophone）一行六人，將會用紅膠袋袋住「南方戀曲」再次踏足香港。

南方戀曲宣傳圖

【演出資訊】

名稱：南方戀曲：五條人香港專場演出2024

日期：1月13日(晚上8時)

地點：香港旺角奶路臣街38號 麥花臣場館

