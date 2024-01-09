攝影｜茫茫白雪中的指路明燈　攝影師走遍日本記錄孤獨自販機風景

來自北海道的日本攝影師大橋英兒曾經在一次暴風雪籠罩大地之時，身處外頭的他迷失在大雪之中，最終依賴著自動販賣機的燈火才能確認方向，成為指引路途的明燈。無論白天或黑夜永遠孜孜不倦運作著的自販機，閃爍的微光為行人的內心深處帶來一絲溫暖。

文：moom bookshop｜圖片來源：大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》



大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

自上一部作品《Roadside Lights》出版以來，「存在著自販機的日本風景」已被BBC、CNN等海外眾多媒體報導，並且在世界各地獲得廣大迴響。遍佈日本的自販機代表著文明社會底下，人們透過機械扶持著欲掌握的便利；而煢煢孑立的機器彷彿是現代人的寂寞象徵。馬路邊、荒野外、海灘旁、公園裡⋯⋯相較於鬧鬧穰穰的白天，自動販賣機在進入黑夜之後才找到了真正的自己，各式顏色的機型與多種口味的飲品，在燈光的點綴下，讓它們在黑夜之中成為一個耀眼的光芒。

大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

2017年由日本藝廊Zen Foto Gallery出版的《Roadside Lights》，收錄著大橋英兒捕捉下的自販機，孤立在城市與郊區的路邊風景。此書在絕版多時之後，新作《Roadside Lights Seasons: Winter》由Case Publishing出版，57頁的篇幅，刊載了44幅彩色作品。裝訂則是由日本最具特殊製本技術的博勝堂負責。

大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

大橋英児《Roadside Lights Seasons: Winter》（圖片來源：https://moom.cat/l/UyHEfq）

設計師田中義久擔任此書的美術總監，B4尺寸的大型開本，讓影像得已承載更多細節。此外，經摺式的裝訂彷彿屏風般，將每幅影像的強度與時序相互連結。翻閱其中，似乎大橋英兒為自販機編織出來的樂曲就這樣被靜靜地播放著。

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「我在拍攝的時候，一直偏好拍攝一台被單獨放置的自販機。這可能是代表著我自己的孤獨心境，也是對於現代人懷抱寂寞的一種隱喻。最近的調查指出，美國人感到孤獨的比例比30年前高了5倍，正是因為我們處在這個社群媒體發達的時代。在冬天惡劣環境裡綻放光芒的自販機，其姿態是如此令人憐愛，且如此地鼓勵人心的存在。既是機械，卻也奇妙地有如帶有人性，這樣的風景甚至讓我感受到希望。有自販機的風景也會與時代一起改變，而看著這個風景的人心也會改變，我覺得記錄下這個變化就是我的工作。」

——大橋英兒 節錄自後記

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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