精彩獨腳戲首度海外上演　向前衛導演戴力．詹文的勇敢人生致敬

英國知名舞台劇演員馬克‧法雷利自編自演的獨腳戲《JARMAN》,將於1月底來港演出。此劇演述已故英國前衛藝術家戴力.詹文(Derek Jarman)的傳奇一生,在英國已巡演多地,獲得不少讚譽,並在2023年倫敦外西區獎中獲最佳獨腳戲提名,是次香港演出是首次在英國以外的地方公演。



戴力.詹文活躍於不同藝術領域,一生為活出真我展現才華而堅持不懈,直到生命的最後。演員法雷利在閱讀過詹文的晚年日記後,深受啓發。「他不接受有隔礙這回事,無論如何都致力創造美好而獨特的藝術生活。這需要巨大的勇氣。」他隨後創作了《JARMAN》這部獨腳戲。

酷兒先鋒 活出真我的勇氣

詹文是英國先鋒電影導演、畫家、園藝師和作家。1960年進入倫敦國王學院修讀藝術史,70年代開始涉獵電影,曾為Sex Pistols、The Smiths、Pet Shop Boys和Patti Smith等傳奇音樂人拍攝MV。1986年,他以傳奇畫家卡拉瓦喬(Michelangelo Caravaggio)極具爭議性的生平為題材,創作出《浮世繪》,贏得世人關注,是為他電影創作路上的巔峰,也是與愛滋病搏鬥的開始。然而他對電影創作的熱情未有退減,他的最後一部電影《藍色》,是在逐漸失去視力的狀況下創作出來,紀錄了他罹患愛滋病後的生活,以及向這個世界道別。作品於1993年威尼斯雙年展首映,廣受讚譽成為不朽之作。短短52年人生,詹文給世人留下《慶典》、《暴風雨》、《愛德華二世》等等多部打破禁忌及改變電影美學與哲學的前衛作品。

向先鋒致敬 捕捉神髓重塑藝術一生

同是來自英國、畢業於劍橋大學的法雷利,既是演員又是作家。雖未曾與詹文相遇,卻同樣不愛跟隨主流,更喜歡創造自己的世界。他多年來在倫敦西區、英國各地甚至遠赴美國外百老匯演出,他所創作的兩部獨腳戲《沉默的雪:帕特里克‧漢密爾頓的生活》(The Silence of Snow: The Life of Patrick Hamilton)和《昆汀‧克里斯普:赤裸希望》(Quentin Crisp: Naked Hope)廣受歡迎。近年作品包括雙人戲《豪沃德的結局》(Howerd's End) 和獨腳戲《JARMAN》,《JARMAN》更得到倫敦外西區獎2023最佳獨腳戲提名。

法雷利透過精煉的文本,細緻的演繹,重塑詹文的藝術精神。他僅以一把椅子、一支手電筒、幾張包裝紙和一張床單,在精心調配的劇場燈光和配樂下,勾勒出詹文世界的豐富畫面,一如詹文最後一部電影《藍色》,一部僅由連串藍色畫面組成的作品,在簡單的深處帶出令觀眾難忘的訊息。演出還會加入即興元素,不時與觀眾互動,提升觀眾的參與度。或許我們看過《JARMAN》後,也會被詹文的人生勇氣所啓發,將未被展示卻叫人驚訝的美麗真我活現出來,正如詹文所籲:「Be astonishing!」。

《JARMAN》

演出日期︰

2024年1月26-27日(星期五至六) 8:00 pm

2024年1月27-28日(星期六至日)3:00 pm

地點︰香港文化中心劇場

票價︰$320,240

節目詳情 ︰https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/theatre/programs_1650.html

購票:https://www.urbtix.hk/event-detail/11017/

英語演出,附中文字幕。

含成人情節,適合14歲以上觀眾欣賞。

