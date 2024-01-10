安縵聯乘隈研吾　奢華酒店品牌夥拍日本建築大師天然美學家具系列

【安縵聯乘隈研吾】熱愛旅遊、喜歡下塌匠心設計酒店的朋友，定必熟悉安縵（Aman）這家國際知名的酒店品牌，安縵旗下位於世界各地的酒店，永沒有一式一樣的設計，擁有各自的獨特故事，因應當地的風土人情和文化特色將最好的住宿服務體驗帶給賓客，難怪備受愛戴的，久而久之譜寫出品牌獨特的設計語言，鍾情於品牌的粉絲們也被稱為「安縵迷」。



Migumi系列桌子（圖片來源：Aman Interiors）

如果可以將安縵元素融入家中，相信會是安縵迷最為期待的事情，最近安縵室內設計子品牌Aman Interiors跟日本建築大師隈研吾合作，推出突顯自然氣息的家具系列，別具設計感的「負建築」家具定能提升家居美感與品味。

Migumi系列家具體現出和平、優雅與低調奢華的濃厚味道，而且創作靈感來自建築大師隈研吾於邁阿密海灘所得到的啟發，領悟陽光與木材的融合可能，再以日本傳統藝術和當代實驗方法將之呈現出來。「安縵邁阿密海灘大廈」是隈研吾早前於美國操刀的首座住宅，繼承了大師一貫祟尚自然的設計語言，木柱子形成類似於百葉窗的結構為建築帶來獨特的紋理和陰影，提升有機感和藝術氣息。

安縵邁阿密海灘大廈（圖片來源：Kengo Kuma and Associates）

Migumi系列家具都以天然材料製成，凸顯出假日風情，又將自然氣息悄悄地帶入家中，有別於酒店常用的家具，不會令人感到過份奢華而格格不入，反之將家居舒適度提升層次，強調與環境的深厚聯繫，務度達致身心靈的安逸與平衡。椅子及桌子採用白橡木和卡拉卡塔大理石製作，材質和結構呈現出光影互動，隨著一天中陽光的變化煥發出生命力，存活於環境之中作出動態變化，為家居注入生氣。

另一方面，還有一系列「安縵風」家具於2024年正式開售，作品突顯出去蕪存菁的簡約美，從外在提升心靈的平衡，讓用家身心得到安寧的感覺。例如Ekam休閒椅採用手工雕刻的鋼框架，仿古飾面靈感來自部落使用的手工鍛造工具，帶有傳承、連續的概念，框架上的錘擊紋理致敬了邁阿密的傳統，在功能性上還可以提供了高強度的結構，以固定大量、重量的亞麻內飾。Dvaya長凳則在探索二元性的概念，將對比與平衡融為一體，堅固的木框架以三角柱支撐，巧妙地呈現力的美學。還有Trini茶几更具概念性，探索神聖的三位一體和三種意識狀態，以三角形木質底座和巨大瑪瑙並置起來，象徵著力量、穩定和團結，將工藝與精神融為一體。Aman Interiors系列家具都以下訂再生產方式進行，經由名匠手工製作，而且皆為限量之作。