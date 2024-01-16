《傳媒家族繼承人》成艾美獎大贏家　劇中藝術品塑造角色兼劇透？

【艾美獎2023/ 傳媒家族繼承人/ Succession】第75屆艾美獎頒獎典今天（16日）舉行，HBO劇集《傳媒家族繼承人》（Succession）橫掃最佳劇情類劇集、男主獎、女主角、男配角、導演、編劇六項大獎，成為今屆艾美獎最大贏家。



《傳媒家族繼承人》圍繞橫跨媒體與酒店郵輪的Roy家族展開，有如其他豪門家族，Roy家族藝術收藏同樣不容小覷。所以除了對白，劇中藝術品也是劇組故事講述一環，不僅透露角色內心世界，甚至還隱秘地預告劇中人下場，這次我們選出劇中五件藝術品，細說這些大作來頭。【編按：文章內容含少量劇透，讀者請斟酌閱讀。】



《傳媒家族繼承人》（Succession）

《傳媒家族繼承人》講述掌控全球最大媒體公司之一Waystar RoyCo.的傳媒大亨Logan Roy隨著日漸年邁，健康欠佳，卻遲遲未能選出繼承人，於是其四個孩子Connor、Kendall、Roman和Shiv開始一場家族企業奪權之戰。

《傳媒家族繼承人》第一季海報（HBO）

魯本斯《The Tiger's Hunt》

Peter Paul Rubens《The Tiger’s Hunt》（資料圖片）

在一切故事展開以前，劇集第一季海報中畫作已經為劇情定調。海報中Logan坐在中央，被四個孩子圍繞，正好和他們頭上魯本斯（Peter Paul Rubens）畫作《The Tiger's Hunt》作呼應。畫作雖名為「老虎的捕獵」，但畫中老虎和人類互相廝殺，血腥場面一片混亂，難分何者佔上風，正好揭露海報平靜畫面下，各個孩子背後之兇殘權利爭奪。畫作主題明確，但最終只在宣傳海報中出現，並未有用於正劇畫面中。

Frank Thiel 《Spegazzini #01》

在Frank Thiel這幅巴塔哥尼亞照片中，冰川逐漸融化，正好為我們展露角色之間如履薄冰關係。在先行集中，二兒子Kendall嘗試收購Vault公司卻不斷碰壁，此時父親Logan突然走進會議室，不僅要他簽文件在家族信託中加入其第三任妻子，更為他帶來新的噩耗。這幅《Spegazzini #01》便是掛在Logan身後會議室墻壁上，不僅預示父子關係崩塌，亦暗示企業搖搖欲墜前景。

《傳媒家族繼承人》第一季第五集劇照（HBO）

Peter Lely《Portrait of Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth》

在第一季第五集，Kendall謀劃讓父親失去公司控制權，同時三女兒未婚夫 Tom Wambsgans嘗試讓四人表兄Greg撕碎有關公司犯罪的文件，而Logan的兄弟Ewan也從加拿大來到美國慶祝感恩節，兩人在期間發生口角。這幅畫出現在Logan Roy客廳墻上，目睹一場家庭衝突。

Peter Lely《Portrait of Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth》（Wikicommons）

畫中人Louise de Keroualle是英王查理二世的法國情婦，被授於樸茨茅斯女公爵。她在接觸英格蘭國王前已經被法國宮廷收買，讓她利用美色影響英王，促成英國親法外交政策，甚至讓國王改信天主教，專注為法國利益服務，是著名間諜人物。全集內容圍繞眾人爾虞我詐，角色之間背叛、角力不斷，完美對應荷蘭畫家Peter Lely這幅描繪間諜的畫作。

《傳媒家族繼承人》第二季海報（HBO）

William-Adolphe Bouguereau 《Dante and Virgil》

劇集第二季海報同樣用畫作來鋪墊劇情，這次Logan站在裂開的飯桌末端，背後是William-Adolphe Bouguereau所畫《Dante and Virgil》（但丁與維吉爾）。在《神曲》之《地獄篇》中，但丁跟隨古羅馬詩人維吉爾穿越地獄和煉獄，這幅畫作設定在地獄第八層，當中囚禁了造假者和騙子。兩人站在暗處，目睹異教徒Capocchio靈魂被冒充死人身份、以騙取遺產之意大利騎士Gianni Schicchi攻擊。

William-Adolphe Bouguereau 《Dante and Virgil》（ Musée d’Orsay）

第二季中Logan需要面對前季惡意收購所帶來後果，同時四個子女合縱連環企圖讓他落馬，眾人各懷鬼胎，同樣背負「七宗罪」， 何不是印證了畫作中的「狗咬狗」情節。

Andy Warhol《Self-Portrait》

【編按：以下含第四季劇透。】

來到最後一季，Andy Warhol之自畫像作品更是「劇透」了角色下場。劇集用了兩個版本的Andy Warhol作品 《Self-Portrait》，在第四季第三集中出鏡近一分鐘，無疑暗示了畫作在劇情中重要性。兩幅畫作繪於1986年，正是Andy Warhol突然去世前一年，畫中背景一片漆黑，藝術家面容懸空出現在畫作中央發著幽光，是他最後作品之一，畫作正正出現在Logan Roy死亡前一集。對Warhol有所了解的讀者，或許便能辨認出這個預兆。

鏡頭以外——看不到的高更畫作

《傳媒家族繼承人》劇照（HBO）

除了劇集鏡頭中出現過不同畫作，劇情中Logan收藏了三幅高更畫作，但卻常長年放在日內瓦儲藏室中不見天日，劇中對白甚至開玩笑說不如把畫燒了，來換取保險金。在這個橋段中可以看到，Logan實則並不在意畫作內容為何，收藏畫作只是為了經濟效益。至於他選擇經典的高更，而不是新派實驗畫作，也能看出Logan偏向保守風格，這也許是他不信任自己孩子之原因。