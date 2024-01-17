聯合國標誌被聯署要求更新　沿用78年最初是如何被設計出來的？

【聯合國/ 設計】自1945年成立的聯合國，由世界上各大主權國家組成，致力於促進社會進步、民主和世界和平等任務，對於整個世界的發展有著舉足輕重的影響力，聯合國的標誌，可謂是世上最具影響力的標誌之一，自1946年公布以來七十八年一直沒有改變。不過於去年12月，一個聯署活動發起希望更新聯合國標誌，原因是標誌上的世界地圖，有可能在不久的未來改變。



圖片來源：The Climate Changed Logo

這個由世上最大的傳播集團之一Publicis Norway所發起的「The Climate Changed Logo」活動，指出於2100年之前，由於氣溫將上升2.9度，聯合國預測海平面將急遽上升，屆時世界的地形將會改變，一些國家和地區如馬爾代夫、荷蘭、以及孟加拉灣海岸線等將會消失於世人眼前，故此聯合國標誌上的世界地圖也需要作出改變而重新設計，藉此活動喚醒世界對於氣候變遷的關注。

現時氣候變遷的影響正迫在眉睫，2023年重大天災頻繁，美國夏威夷毛伊島山火、加拿大山火、中國華北洪災、敘利亞地震，還有今年的冰島火山爆發、日本能登半島地震等，令大眾不得不正視極端天氣引發的災害和人類未來將面臨的問題。在更新的聯合國標誌指引上，一些以紅色標示的地方將不復存在，在這些土地上居住的人民的未來將何去何從？據聯合國的預測，2100年荷蘭的陸地面積減半，海平面可能上升兩米，26%的陸地面積將會低於海平面；依賴旅遊業的巴哈馬因為海平面上升人民將需要大規模撤離，對國民經濟有重大影響；孟加拉灣隨著海水侵蝕海岸線和農田，預計於2050年國家上17%的沿海地區將被淹沒，導致約2,000萬人民流離失所，印度的陸地面積亦將減少約1,500平方公里；至於埃及因為沿海大面積洪水氾濫，全國最肥沃的地區及農田將會迅速消失，威脅當地糧食安全；同樣地，越南肥沃的土地將消失，5,000萬人民以及約70%的糧食供應將受到毀滅性的影響；還有世界上最平坦的國家馬爾代夫，80%的面積低於海拔1米，不幸地將會從世界地圖上永久消除。

據聯合國預測2100年將受改變的地區：

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聯合國的標誌對全世界都有重大的影響力，希望透過是次的活動，可以引起大眾對於環保的關注，大家亦可以參與聯署出一分力。現時的聯合國標誌早在1946年公布，已應用了長達78年，這個標誌性的Logo原來是由國家級的著名設計團隊所操刀的。Donal McLaughlin是一位重要的設計師和建築師，其設計生涯起初並不順利，因為40年代美國正在經歷大蕭條，作為建築師並不能在任何地方找到工作，但他幸運地得到一位朋友介紹，於國家公園管理局找到工作，入職後第一個項目便是為1939年舉行的紐約世界博覽會設計展品。自此發掘出他的長處，透過設計讓複雜的資訊變得容易理解。後來中央情報局的前身、戰略服務辦公室正在物色一些設計師為國家創立一個作戰會議室，Donal McLaughlin加入了團隊並擔任圖像設計部門的主管。

由Donal McLaughlin設計、現有的聯合國標誌

Donal McLaughlin的團隊於二戰期間設計了很多傳訊作品，包括電影、顯示器、徽章、圖表等等，在戰爭期間有助於傳達訊息並轉化為人們容易理解的形式。於戰後，其團隊亦創造了用於審判戰犯定罪的視覺展示以及軍事法庭的室內設計。直到1945年，美國國務院召開聯合國國際組織會議，並要求團隊設計用於識別人員的翻領別針，這個小別針看似簡單，卻舉足輕重，Donal McLaughlin也有預感這個設計將會被長久使用，所以相當重視，經歷了數十種設計之後才定立出這個聯合國標誌的原型，設計以北美為中心的世界地圖所組成，顯示除南極洲外的所有大陸，兩側各有兩根象徵和平的橄欖枝，主色調採用藍色是特意與傳統上戰爭相關的紅色形成強烈對比。最後這個標記果然不僅用於別針上，還被印在《聯合國憲章》的封面上，Donal McLaughlin最後無意中設計了聯合國的標誌，並一直被沿用至今。