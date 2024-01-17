數百藝術家宣佈杯葛德國藝術機構　獲諾貝爾文學獎得主簽署支持

【以巴戰爭/德國】日前全球超過500名藝術家、電影製作人、作家和文化工作者發起行動，呼籲創意產業人士停止與德國國家資助藝術文化組織合作，以反對德國在以巴戰爭中親以色列立場。這項運動在上週啟動，獲諾貝爾文學獎得主安妮·埃諾（Annie Ernaux）簽署支持。



根據行動網站表示，這項名為「Strike Germany」的行動是「為了抗議德國政府使用『麥卡錫政策』來抑壓言論自由，尤其是對巴勒斯坦的聲援。」不少簽署了相關聲明的參與者表示德國藝術文化環境日漸緊張，不少支持巴勒斯坦人士之活動、博物館展覽以及財政資助機會均被剝奪。事態在柏林實施新文化藝術資助條款後達到頂峰，條例禁止反以色列人士從市政府手上獲得財政支持。

2022年諾貝爾文學獎得主安妮·埃諾曾多次聲援巴勒斯坦 (Getty)

2022年諾貝爾文學獎得主安妮·埃諾曾多次公開聲援巴勒斯坦，這次亦成為行動中最引人注目人物。其他著名參與者包括美國女演員Indya Moore、英國特納獎得主Tai Shani等，不少柏林本地藝術家也簽署了該文件。藝術家在聲明中提倡保護藝術自由，要求文化機構停止監管藝術家政治取向，專注反抗「反猶太主義」而非維護以色列政府，並允許異議。

組織者表示：「文化機構正在監視社交媒體、請願、公開信及公開聲明，審查對巴勒斯坦之聲援，目的是要篩選出與德國政府立場相反、沒有明確支持以色列的文化工作者。」