日本產品設計師文創小物紅爆網絡　鏡頭小窗簾、爆「肝」辦公椅

【日本/設計/文創】大家日常生活要接觸的各種物品不少，若有巧妙設計，每天使用樂趣便能增加不少。日本產品設計師Mitiru（ミチル）常在社交平台分享自己最新設計，不少日常小物在他巧思下變成可愛模樣，紙巾可以變成冰山、身體汙垢可以靠「Ctrl Z」沐浴刷一鍵復原，可以說是創意無限。



Mitiru大學畢業於建築系，卻是靠一系列創意文具產品在網絡上爆紅，最先成為話題作的是這個大阪燒筆刨（お好み焼鉛筆削り）。當你將鉛筆放到「大阪燒」裡削尖時，刨花看起來就像鰹魚片，削完放到筆刨上便是一份完整料理。貼文一出即在推特引起熱烈迴響，甚至紅到上電視，後來吸引了老牌醬料製造商Otafuku Sauce將此產品商業化。

在這之後Mitiru一連推出多個「腦洞大開」好玩設計，像是將筆記本電腦鏡頭當成一扇窗，設計出鏡頭窗簾代替需要來回撕貼的鏡頭貼；從紙巾在盒子裡之型態聯想到冰山，於是將紙巾盒變成冰川；塗改帶讓人想起白色油漆，便索性將塗改帶改成油漆刷模樣；將椅子靠背變成「肝」字，既提醒打工仔護肝，又可以成為袋子掛鉤，天馬行空得來十分實用。

早前Mitiru和日本零食生產商明治合作，發布四款以其產品作靈感雜貨設計，分別是冰淇淋手提風扇、牛奶塗改液、明治巧克力郵票以及蘑菇山藍牙耳機，再一次成為網絡熱話，其中蘑菇山藍牙耳機更確認會在今天春天開售，有興趣的讀者不妨密切留意。

最後，按圖看更多Mitiru創意設計：