《源生罪》用心製作　承先啟後薪火相傳的香港電影｜何故專欄

《源生罪》是一部風格獨特，別樹一幟的懸疑溫情片。新銳導演岑嘉彥匠心獨運，拍攝、剪接和美術都非常出色！女主角陳紫萱令人眼前一亮，一眾實力派演員都有不同發揮！



《源生罪》電影海報

《源生罪》由黃永峯監製，從荷里活回流香港的新銳導演岑嘉彥執導，任達華、曾江、鮑起靜、吳浣儀、吳家麗、吳卓羲、陳紫萱、張建聲主演，其他演員包括：郭奕芯、岑珈其、楊潮凱、張滿源、黃天翱（TIM@DearJane）、以及身兼編劇的岑尚哲。除了演員陣容強大，幕後也雲集了香港電影界的精英，包括：金像獎及金馬獎最佳剪輯梁展綸、金像獎提名最佳美術指導張蚊、金像獎提名最佳動作指導梁博恩、《一秒拳王》攝影劉君樂、荷里活艾美獎配樂大師王宗賢（Nathan Wang）等，合力攝製出近年難得的港產片佳作。

《源生罪》拍攝花絮

《源生罪》先後入圍多個中外影展，包括：《第28屆明斯克國際電影節》、《第15屆芝加哥亞洲躍動電影節》、《三藩市國際新概念電影節》、《第6屆墨西哥作者國際電影節》、《第15屆澳門國際電影節》等，其中在《第15屆澳門國際電影節》，岑尚哲擊敗了《消失的她》的陳思誠和顧舒怡、《無名》的程耳、《掃毒3：人在天涯》的邱禮濤、《龍馬精神》的楊子、《志願軍：雄兵出擊》的張珂等經驗老到的強勁對手，勇奪金蓮花獎的最佳編劇，為港爭光，可喜可賀。

《源生罪》拍攝花絮

《源生罪》講述剛由外國回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）籌備婚禮時，因為一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，覺得當年母親（吳家麗 飾）的死充滿疑團。透過大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療，進行回憶潛行，一段又一段撲朔迷離的記憶被喚醒，危機亦逐步迫近，樊雪兒開始懷疑母親的死跟行古惑的二哥（張建聲 飾）、當差的契哥（吳卓羲 飾）、甚至她最信任的大哥有關！究竟兩宗案件的真相如何？樊雪兒和家人如何得到「解脫」？

《源生罪》拍攝花絮

《源生罪》的英文片名「Deliverance」，意思即是「解脫」，亦是故事後半段的重點。岑嘉彥的風格之一，正是充滿弦外之音的英文片名，前作由盧瀚霆和陳紫萱主演的奇幻驚慄片《釀魂》，英文片名「It Remains」蘊含深意。岑嘉彥的另一特色，就是不落俗套的拍攝手法，讓觀眾耳目一新！《源生罪》的視覺效果豐富，岑嘉彥除了以不同顏色說故事，不斷出現的水母，代表了千言萬語，甚至融入中文片名的字體裡，跟故事的主題息息相關，既有心思，也有意思。

《源生罪》拍攝花絮

《源生罪》是資深演員兼金像獎最佳男配角曾江的遺作，卻是岑嘉彥和陳紫萱第一部拍攝的電影長片。《釀魂》票房突破一千萬港元，成績亮麗。陳紫萱在2021年的《假冒女團》初登大銀幕，2023年除了有她主演的《釀魂》，也有她客串由劉翁導演的《夜校》，但其實《源生罪》才是陳紫萱首部參演的電影，也是她和岑嘉彥的首次合作。《源生罪》是一部用心製作、承先啟後、薪火相傳的香港電影。

《源生罪》拍攝花絮

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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