「京都一筆龍」繪出幸運符　源自江戶時代的藝術需要極高專注力

龍這種神秘又充滿魅力的傳說生物，自古以來備受祟拜，亦是藝術創作常見的靈感來源。適逢即將到來的農曆新年是甲辰龍年，為大家介紹一種來自日本的傳統藝術「一筆龍」，既有著極高的藝術價值，亦別具寓意是日本人眼中的幸運符。



圖片來源：京都一筆龍 桜凜堂

一筆龍顧名思義是一筆畫出來的龍，不過僅有龍身如此，龍頭和各個身體細節還是需要另外仔細處理的。別以為一筆畫出來的便是簡約為主的畫作，一筆龍非常像真，每片鱗片都極為精細，而且氣勢十足，形神俱備。連續不斷的筆觸描繪出龍身，寓意著希望人與人之間的緣分、工作和財富永不中斷。雖然一筆龍的起源和歷史並不確定，但在江戶時代它已是一種在祭典場合表演的藝術形式。要掌握一筆龍的繪畫技法需要經過特殊的技巧和訓練，當中包括掌握筆觸的連貫性以創造出流暢的線條和平滑的過渡；過程中需要控制筆觸的壓力使線條的粗細和濃淡能夠呈現出變化；而且因為是一筆畫的，所以也需要良好的構圖和比例感，以準確地規劃出龍的身體形狀和位置；最後，畫師要掌握每一筆的節奏所以需要高度的專注力。

此外，一筆龍有多種不同形態，每種形態都具有特定的寓意和象徵意義。「昇り龍」是頭部抬起、向上飛升的姿態，象徵著願望的實現、成功和個人成長。如果是頭部低垂、向下降落的姿態則為「下り龍」，象徵著避免厄運、守護和平安。雙頭龍通常是祈求友情或是愛情順利的，還有以連續的螺旋線條繪畫而成的螺旋龍，代表著生命的無窮和運動的力量。現時活躍於創作一筆龍的有來自日本「京都一筆龍 桜凜堂」的手島啓輔，自2014年開始創作生涯至今，已是當地炙手可熱的大師。

圖片來源：onestrokedragon.jp

手島啓輔本來是一位佛器修復師，曾參與日本全國約200家企業的修復工作。他自小受到漫畫的影響對龍非常感興趣，說到關於龍的著名漫畫相信很多朋友馬上會想到《龍珠》，但手島啓輔卻是受到車田正美的作品《風魔小次郎》之啟發，因為主角放出必殺技時的背景正是龍，自接觸過這部漫畫之後他便開始畫龍。不過轉畫一畫龍卻是在30歲之後，一路走來並不順利，最初他靠自學三年成才，不過途中卻需要兼職謀生，即使畫出了作品也不知道該如何去推銷售賣，生活甚為艱苦。

直到現時他可以根據客戶的需求在15分鐘左右完成一幅獨一無二的一筆龍，當中需要極高的專注力，而且每天只能繪畫三件作品，每件作品通常可以賣出約5萬日元，最初主要的市場在日本，但近年愈來愈多來自香港、新加坡、台灣、美國、澳洲等地區的客戶，可見得一筆龍的市場有增無減，再加上現時全日本的一筆龍畫師包括手島啓輔在內僅有三人，所以一畫龍已變得非常有價有市。

手島啓輔開展一筆龍的生涯之初，除了出售畫作之外亦會到不同場合演出，一筆龍這種藝術形式往往是創作過程比起結果更令人驚艷。一開始主要在日本當地的公司、日本大使館贊助的活動、當地的畫廊和美術館中表演，後來不斷到美國、菲律賓、蒙古、台灣、澳門和阿聯酋等地演出。他曾在訪問中提及，不同地方的觀眾對於一筆龍都有各異的感受，例如日本和大部分的亞洲地區會認為一筆龍是一種幸運符，西方則視之為表演藝術形式，有些美國人特別對這類精神層面的事物感興趣，甚至有人在他表演時有所啟發而落淚。手島啓輔積極地出席表演活動，希望能夠將一筆龍品牌化，從而增加同類型繪畫藝術的價值，努力讓一筆龍生存下去。