【寒冷天氣/雪/藝術家】早前哈爾濱憑冰雪大世界一眾震撼冰雕成為國內旅遊熱點，有網民為冰雕轉眼即逝性質感到惋惜。原來國外也有藝術家進行類似創作，英國藝術家Simon Beck就靠雙腿以及一支簡單雪仗，在阿爾卑斯山畫出一幅幅讓人歎為觀止雪地畫作。



Simon Beck作品（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

Simon Beck作品（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

從高處鳥瞰，Simon Beck作品就像紙上幾何圖案塗鴉，其實這些作品卻全是靠他步行腳印累積而成。Simon Beck畢業於牛津大學土木工程系，最初是一名地圖繪製師，一次偶然的機會下開始雪地創作。當時他從英國搬到法國阿爾卑斯山上一個滑雪度假村，某天滑雪後發現附近湖面被新雪覆蓋，突然興起便拿著指南針定了五個點，然後用腳印把這些點連起來，成為他第一幅作品。他最初沒有其他裝備，只能坐上滑雪索道看自己作品，被作品震撼，便一直繼續創作。

Simon Beck（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

Simon Beck（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

一開始創作時他常會在白紙上先打草稿，但經過多年經驗，現時不少作品都是靠他即興反應，但主要過程和從前相差不遠：他會先在雪地定一個點作為中央，然後再四周畫上相同距離的點，以不同方法將點連接。這些基本線條對他作品尤其重要，一絲差錯也會影響最終成品，接下來便是添上不同圖案或是為線條加上陰影，逐漸一幅雪地畫便成型。

Simon Beck作品（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

Simon Beck作品（圖片來源：Simon Beck's Snow Art Facebook）

隨著他創作年資漸長，圖案變得愈來愈複雜，面積同樣愈來愈大。他目前最大作品在法國一個水庫，有六個足球場大，他表示用了整整32小時才完成。他坦言過程費事又費力，不少大型畫作需要他行走超過5萬步，很多時他就會帶上耳機聽古典樂，有時也會播一點Pink Floyd。沒有高科技，成品卻大型又規整，引起不少媒體關心。

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在冰天雪地中創作，成也靠雪，敗也因為雪。由於山上天氣變換莫測，下一秒作品已可能因為大風或是新的降雪而被摧毀。Beck形容自己作品是一種塗鴉，正是知道大自然遲早將畫面歸零才開始創作，只要作品能撐到他拍完照片留念，那麼下一秒就消失便無所謂。這些照片後來被他發上社交媒體，在IG和FB均超過十萬人關注。除了在現居地法國創作，他亦環遊世界，在美國、加拿大、日本、智利、阿根廷等地均有留下他作品蹤跡，有興趣讀者不妨關注他社交媒體了解更多。