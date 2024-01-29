本地藝術家章柱基最新作品集《Rambler》　以叛逆與童心挑戰常規

【亞洲藝術新星100／章柱基/ Kila Cheung/ 本地藝術家】藝術家極需創意與靈感，所以保持一顆童心、抱有夢想往往成為創作源源不絕的動力。香港有一位年輕而富有才華的藝術家章柱基（Kila Cheung），作品呈現出細膩的情感，將個人愛好融入其中，更能成就出讓觀眾有共鳴、有驚喜的作品，最近推出了作品結集《Rambler》，讓大家一口氣重溫其創作歷程。



Kila的作品可能香港的朋友都不會感到陌生，因為在去年尾Kila在尖沙咀舉辦個展，主題為「畫畫滑滑」包含14件關於滑板的繪畫、木雕以及大型裝置作品，將藝術與街頭文化結合起來雖然並非新鮮事，但Kila並沒有將激烈澎湃的叛逆情緒注入其中，而是將這份叛逆演化為更為細膩的心思，作品寄語大家敢於堅持自己、面對失敗。Kila出生於1986年，畢業於香港理工大學，在2016年奪得了香港設計青年才俊獎，其後與不少著名國際品牌合作過，例如UNIQLO、IKEA、Kiehl's、國泰航空等等。

Kila於2017年毅然前往日本進行研修，從中開拓了國際視野以及精進了歷練。於當地主要在藝廊進行策展工作，接觸到不少國際藝術家從中了解到他們的創作之路，他們的藝術修養與專業性值得借鏡，亦能認識亞洲藝術市場的發展，知己知彼。此外，Kila多年來曾經居住過不同的國家，不斷的歷練和見識練就出個人修養與獨特見解。香港是高壓社會，不少年輕人投身社會之後便想更快地成長，變得成熟穩重和專業，以迎合這個地方適合生存，但Kila偏偏有著截然不同的看法，他認為做人不要太成熟，要抱有童心對事事充滿好奇，勇於發夢敢於向前，也要敢於失敗，這樣才會不斷突破自己，變成挑戰常規的心，兼具勇氣與叛逆。

圖片來源：章柱基Instagram（kilacheung_art）

此外，原來Kila亦是一位滑板愛好者，他曾坦言人到三十才接觸滑板並不容易，當中需要經歷無數的失敗和受傷，卻藉此訓練出強大的韌力與意志力。去年於海港城美術館舉行的個展「畫畫滑滑」，正是紀念在學習滑板過程中的難忘體驗，將之化為創作靈感，由於滑板與街頭文化息息相關，所以展出的作品亦有著Hip Hop、DJ等元素在內。當中最為注目的作品相信是大型裝置藝術，將畫作和木雕融入保安亭及滑板斜台之中，兩個本來相矛盾對立的元素同時存在於場景空間之內，讓觀眾自行理解和發掘當中的感受。Kila時有將對立元素融入作品，例如之前常以仙人掌和花作靈感，兩者象徵著堅強與溫柔，看似對立但其實亦可同時存在，兩者兼備甚至足以跨越面前的挑戰。

去年10至11月舉行的展覽「畫畫滑滑」（圖片來源：海港城美術館）

Kila另一個標誌性的創作是平常於路邊見到的工程燈，以此作為媒介將之擬人化，工程燈雖有警示作用但從不起眼，靜靜地處於路邊一角，他將之變成不同的角色，帶有趣怪玩味，希望吸引大家的目光。這些小燈人寄載著Kila的一些小想法，生活上的奇思妙想或者煩惱，曾經在展覽上以巨型尺寸展現，讓本來不起眼的工程燈變得萬眾矚目。Kila最近推出了最新的作品集《Rambler》，收錄了他近年的作品，還邀請了著名日本藝術大師奈良美智編寫前言，想了解更多Kila的創作歷程，不妨入手這本作品集以作支持。