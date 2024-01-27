文化人怎看王家衛《繁花》？許子東、馬家輝、竇文濤各有褒貶

《繁花》的開篇語說：「獨上高樓，最好是夜裏。」某種程度上，王家衛導演的劇集版《繁花》，市場表現確實稱得上一句「獨上高樓」，就收視率和網絡熱度來說，它不是最強的，但它覆蓋到的收視人群，超越了劇集這門文藝形式的基本盤。



馬化騰轉發過一位股市大牛散戶的觀後感，學者許子東前幾天直播時透露，在某場大佬雲集的商業會上，劇版《繁花》也是一大話題。香港特別行政區前財政司司長梁錦松、瑞安集團主席羅康瑞還在會上回答了他們最喜歡的女性角色。

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實際上，小說《繁花》出版後，因為「滬語入文，方言敘事」的寫法，最先受到了文學圈的追捧。劇版播出後，自然也引發了一些知識分子的關注。

香港大學中文學院榮譽教授許子東說，從去年到現在，他只看了兩部國劇，一部是《漫長的季節》，另一部就是《繁花》，把兩部作品對應起來看更能發現妙處：

都寫90年代，《漫長的季節》裏，工人下崗，走投無路，下一代要反抗，反抗的對象是香港的商人，而說上海話和粵語的商人形象，一直被內地娛樂產品進行反面刻畫。

《繁花》卻寫時代的轉折，90年代一方面是工人下崗，另一方面是社會開啟了無數的機會，有人炒股票，有人開公司，連外貿大樓的人都跑出來做生意。這個視角，正好與現在年輕人扎堆考公的現象形成了一種對應。

如果說《漫長的季節》是沉重寫實，那《繁花》就是浪漫傳奇，兩部劇正好體現了：所有娛樂的背後，都有時代的負重。



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著名主持人竇文濤認為，王家衛作為一個香港導演，卻對內地政策拿捏得如此精準，他將原本略顯灰暗的小說改編成了改革開放奮鬥史，而「三個亮眼的女主角不靠男人靠自己」的表達，又恰好呼應了現在高漲的女性主義。

作家馬家輝說，王家衛以前拍《東邪西毒》，把金庸拍成了張愛玲，把武俠小說拍成了愛情片。這次卻剛好相反，用「武俠敘事」的思路拍《繁花》，並在劇中精心安排了三根枴杖：爺叔負責講金句，香煙店老闆負責解說，旁白負責推進劇情，這也導致某些角色的人設過於臉譜化。

當然，也有批評之聲，犯罪心理學家李玫瑾說，演員非常努力，攝影的畫面每一幀堪稱畫報，但劇情有亂七八糟之感，多位演員有用力過猛、裝腔作勢之感。看完的感受是一群不正常生活的人把日子過得亂哄哄。

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