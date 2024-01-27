《大叔的愛》田中圭、吉田鋼太郎、林遣都的鐵三角默契｜湯禎兆

本來對《大叔的愛》第三季不抱寄望，事實上第二季的航空公司新變也的而且確不太討好，令到熱潮降溫幾至冰點，而收視率也不過在四至五個百分點之間徘徊，反映出續集要守成的艱辛。

文：湯禎兆｜原題：《大叔的愛》的鐵三角



《大叔的愛》第三季海報

想不到今次第三季回歸，卻又立即予人驚喜，究其因由不得不承認缺少了林遣都飾演的牧凌太，《大叔的愛》也立即變調（第二季正是缺少了他才兵敗如山倒）。那不關乎「天空不動產」的背景，我不認為地產業與航空界有關鍵性的分野，反而是演員之間的化學作用來得更重要。同時，我也不是說林遣都的演技有特別的個人之處，反而想強調的是田中圭、吉田鋼太郎及他的三人組合，鐵三角的默契才是最教人看得賞心悅目之處。

《大叔的愛》第三季（劇照）

正如第三季劈頭就以「婆媳糾紛」切入，其實情節只不過是處境而已，乃用來製造戲劇衝突的燃料，方便演員投入發揮。當吉田鋼太郎和林遣都為家事爭執鬥嘴乃至動手，配上「廢男」田中圭居中的錯摸——第一季的必殺技立即重現眼前！那其實正是《大叔的愛》當年忽然爆紅的成功之處——林遣都的認真死板，遇上腦袋少了一條筋的田中圭，再加上最擅長誇張式演法的吉田鋼太郎，鐵三角的魔力正好以此奠基散發。今次三人合體重組，相信終可期待笑聲的再臨！

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