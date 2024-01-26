日本「煉金術師」吉田ユニ　不靠特效以實景拍攝成就獨特廣告美學

【攝影/ 吉田ユニ/ 吉田Yuni】現今世代在AI人工智能的幫助下，用家可以隨意輕鬆地無中生有，生成超現實的畫作甚至照片，所以在藝術、設計、攝影等業界從業者現正面臨前所未有的危機。



不過在日本，有一位設計師及藝術總監竟謝絕AI的幫助，甚至不會依賴特效和後製技術，其創作和操刀的平面廣告，縱使有著天馬行空和超現實的內容，但卻是切切實實地由人手打造和拍攝，包括場景、道具、服裝等都經過匠心設計和親力親為，成就出令人驚艷的作品，被日本業界稱之為「煉金術師」。



出生於1980年的吉田ユニ（Yuni Yoshida）是日本當代的藝術總監，於高中主修油畫、大學在女子美術大學修讀廣告設計，對藝術和設計有著札實的基礎，畢業之後投身廣告界，於著名平面設計師大貫卓也的公司就職，在這人生第一份工作經過了三年之後，學習到將創意化為執行力，轉而進入同樣由女子美術大學出身的名設計師野田凪主理的設計集團宇宙宇宙COUNTRY事務所，直到2007年再獨立出來。至於其名字「ユニ」（Yuni），則是由前輩大貫卓也在她離任時贈予的，讀音與Unique相同，寄語吉田成就出獨一無二的美學與作品。

與渡邊直美合作之作品：

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現時吉田涉足的範疇包括廣告、影像製作、書籍及唱片封面等，合作過的單位多不勝數，包括UNIQLO、迪士尼等國際品牌，亦是日本時尚界的御用設計師，當中最為人所津津樂道的作品，定必數到與渡邊直美的合作，將後者化身成為令人垂涎的食物盡現創意，兩者自2019年以來合作至今。吉田長久以來建立出獨一無二的個人風格，使人一眼看出是出自她之手的作品，當中最為重要的一點是不依靠後製技術全由實物和實景拍攝出來，證明創意與人手是無可取代的。同理之下，吉田認為現實中有很多事物也是獨一無二的，例如常在作品中出現的花朵和水果，往往能夠巧妙地化為其他物件，但其實世界上沒有兩朵花是一模一樣的，花紋、質感、形狀⋯⋯在作品中呈現出無可比擬的力量與溫度。

圖片來源：www.instagram.com/yuni_yoshida/

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雖然吉田不會依賴科技，但她其實並非反對科技，只是她比較喜歡親力親為，同時希望參與和目睹創意轉化為現實的過程。想深入了解吉田的創作意念，現正在韓國首爾美術館舉行個展「Alchemy+」，展期直到2月25日，如果適逢身處在韓國的朋友不妨一睹她的作品風采。在展覽上展出了她去年的新作和過往作品總共多達二百餘件，包括日本名導岩井俊二去年的熱話之作《祈憐之歌》的海報，還有最新推出的作品《PLAYING CARDS》，這個系列展現出吉田驚人的觀察力與創意，將啤牌的不同花色與點數，一共54張牌以實景拍攝而成，取材自日常生活中常見的事物，例如花朵、頭髮、氣球、意粉等等，透過精心的安排和設計呈現出獨特視覺效果，內容細節非常值得深入細味。《PLAYING CARDS》除了會在展覽上看到之外，亦同時編集成書和生產實體啤牌，實在值得收藏。

《PLAYING CARDS》（圖片來源：www.instagram.com/yuni_yoshida/）