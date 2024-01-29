《蒙娜麗莎》被法環保示威者用湯怒潑　呼籲改善農業保障食物安全

【蒙娜麗莎/名畫/示威】近年將名畫當作示威工具案例不斷，達文西名作《蒙娜麗莎》就成為示威者最新目標。昨日（28日）兩名女子身穿「Riposte Alimentaire」（食物報復）字眼衣物，突破法國羅浮宮安保界線，對準《蒙娜麗莎》潑湯呼籲群眾關注食物可持續性問題，畫作受玻璃保護未有受損，兩人現已被捕。



兩名示威人士在名畫《蒙娜麗莎》保護玻璃前潑灑湯液。（影片截圖）

根據社交媒體影片可見，兩名示威者潛入圍欄向畫作潑湯後，向群眾詰問：「是什麼更為重要？是藝術，還是擁有健康、可持續飲食的權利？」隨後更稱:「我們的農業系統已經病了，農夫都在工作中死去。」羅浮宮職員隨即在兩人面前放上黑色屏風遮擋，並要求參觀者從場地清空。館方表示畫作受防彈玻璃保護未有受損，博物館現已回復正常，巴黎警方則表示兩人在事件後已經被捕。

兩名女子來自環保團體「Riposte Alimentaire」(影片截圖）

兩名女子來自環保團體「Riposte Alimentaire」，該團體在社交媒體表示行動是希望能讓公眾關注法國境內饑荒以及食物可持續性問題，並要求政府將食物納入社會福利制度之中，為公民每月提供價值 €150（約1269港元）食物卡作為援助。法國近日面對一系列農業相關示威，不少農夫連日以拖拉機阻擋道路，要求縮減行業規管、減低燃油費用以及管制外來低價進口食品。

法國文化部長Rachida Dati隨即在社交媒體譴責事件，指：「《蒙娜麗莎》有如我們其他文化遺產，都屬於我們下一代。沒有任何正當原因可以把畫作當成（攻擊）目標。」

這並非《蒙娜麗莎》首次面對毀壞危機，畫作在1911年曾經被羅浮宮職員盜走，兩年後才被尋回；在1950年代曾被潑酸性液體導致畫作受損，其後博物館便開始為畫作安裝玻璃罩以作保護；2009年曾有女子向畫作投擲陶瓷杯，杯身碎裂而畫作未有受損；在2022年則曾有訪客在畫作抹上奶油，呼籲群眾保護地球。