《茶餐廳的親善大使》邱萬城演技精湛讓人品嚐香港味道｜何故專欄

「我並唔係一個普通嘅茶餐廳侍應，我仲有一個更重要嘅身份！我係一個『茶餐廳的親善大使』，『Goodwill Ambassador of Cha Chaan Teng』！」



2024年1月28日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第四回，《茶餐廳的親善大使》讀劇演出，在創立於1940年的「檀島咖啡餅店」內進行。這是繼2023年5月在金碧酒家舉行的《餐桌上的戰爭》、2023年9月在富嘉閣舉行的《準備好大吃一場》、以及2023年12月在牧羊少年與他的浮萍舉行的《那個下午，我在露台煎西多士》，同系列餐飲劇場的第四個劇目，改編自將會收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事。

圖片來源：筆者

《茶餐廳的親善大使》由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，他在話題電影《正義迴廊》飾演擔任陪審團成員的市儈商人，令人留下深刻印象，今次他飾演友善的茶餐廳侍應，同樣是惟妙惟肖。在觀眾踏進「檀島咖啡餅店」的一刻，演出早已經開始！穿上侍應制服的邱萬城，化身「茶餐廳的親善大使」，熱情地迎接和招呼各位觀眾，店內其他不知情的顧客，以為他真的是侍應，我們成功將茶餐廳變成「互動參與式情境劇場」，為觀眾帶來不一樣的劇場體驗。

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《茶餐廳的親善大使》作為餐飲劇場，食物當然是非常重要的元素，每位觀眾都可以享用一件檀島咖啡餅店最有名的酥皮蛋撻，或檀島出品的西餅和唐餅，包括：蛋糕、蛋卷、老婆餅。在演出結束後，每位觀眾都有一份晚餐，這晚共有四款選擇，各有特色：A餐是全新菜式「檀島炒飯」；B餐是傳統螢光汁的「豬扒會意粉」；C餐是除痰潤肺、健脾益胃的「陳皮鴨腿湯飯」；D餐是色香味俱全「薑蔥霸王雞飯」。

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「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國。」檀島門前的對聯，以其馳名的咖啡和蛋撻為題，檀島的蛋撻有192層酥皮，比普通的100層多，特別鬆化香酥，配一杯咖啡、奶茶或鴛鴦，非常好滋味。檀島除了以酥皮蛋撻馳名，菠蘿油也是一絕，但個人更愛非常邪惡的蕃茄滑蛋午餐肉菠蘿包，配紅豆冰！然而，《茶餐廳的親善大使》順利演出後，檀島從此多了一味招牌菜，就是檀島咖啡餅室第二代傳人兼董事長楊劭業Derrick在我的建議下，特別為是此劇創作的「檀島炒飯」！「檀島炒飯」並非一般炒飯，材料好有心思，除了有蝦球，還有連脆皮的燒肉粒，充滿特色的配搭！

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《茶餐廳的親善大使》除了讓觀眾品嚐多款「香港味道」，劇情貼地又生活化，香港人和熟悉「茶餐廳文化」的朋友，應該特別有共鳴！邱萬城演技精湛，不斷跟觀眾互動，令現場氣氛熾烈！「親善大使」自我介紹後，跟大家玩問答遊戲，題目是有關茶餐廳術語，除了「靚仔」、「靚女」、「汪阿姐」和「夏蕙姨」等大家熟悉的術語，還有未必人人知道的「制水」、「燒衣」、「打爛」等特別術語，在遊戲中溫故知新，答中的觀眾都獲得「檀島咖啡餅店」跟「鴻福堂」聯乘的樽裝飲品；玩完遊戲，「親善大使」為大家解開「茶餐廳七不思議事件」的謎團，教導大家在茶餐廳進食的正確知識，並且起在ABCD餐中思考香港人的生活哲學。故事的壓軸高潮，「親善大使」講解「茶餐廳的餐桌禮儀」，竟然是令人意想不到的三個英文字：「FBI」⋯⋯

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《茶餐廳的親善大使》的演出告一段落，觀眾一起享用晚餐前，我以編劇和導演的身份，分享了故事背後的故事，以及跟「檀島咖啡餅店」的緣份。這晚除了有小遊戲，更有大抽獎，大獎是由「檀島咖啡餅店」出品100%香港製造的巧手牛油蛋捲，以及印有「檀島咖啡餅店」LOGO的咖啡杯和碟，至於沒有中獎的觀眾，每人都獲得一份神秘禮物！大飽口福，滿載而歸，Happy Together！

《茶餐廳的親善大使》首演圓滿結束，除了將會在「檀島咖啡餅店」香港及台灣的分店定期演出，亦已有計劃在香港其他不同茶餐廳巡迴演出，大家請密切留意，把握學習「茶餐廳的餐桌禮儀」的寶貴機會！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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