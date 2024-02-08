《盜月者》超乎預期　MIRROR三子銀幕上最精彩一次演出｜何故專欄

《盜月者》緊張刺激，充滿娛樂性，超乎預期有驚喜！袁劍偉脫胎換骨之作，好有可能是姜濤、盧瀚霆和呂爵安在大銀幕上最精彩的一次演出！



《盜月者》電影海報

《盜月者》是袁劍偉導演的第三部電影，對比前作《暗色天堂》和《死因無可疑》，簡直是判若兩人，尤其是高潮槍戰的一幕！袁劍偉從新聞中得到靈感，改編2010年的「東京天賞堂爆竊案」，攝製出一個鬥智鬥力，充滿港產片特色，有條件系列化的犯罪劇情電影。

《盜月者》電影劇照

《盜月者》以「盜亦有道」為主題，講述擅長以二手零件砌出「對期錶」的「馬生」馬文舜（呂爵安 飾）在最大賊贓錶行「萊寶行」老闆萊叔（姜濤飾）的要脅下，被迫到日本替萊叔偷龍轉鳳三隻名錶，是次行動由「大賊」（張繼聰 飾）策劃、「渠王」（白只 飾）負責爆破、新手阿佑負責打開夾萬。過程本來尚算順利，卻因為「馬生」發現了傳說中的「Moon Watch」，令情況變得非常複雜⋯⋯

《盜月者》電影劇照

《盜月者》片名中的「月」，正是代表第一隻登上月球的手錶「Moon Watch」，被譽為美國國寶，有趣的是，這隻「Moon Watch」，竟然不是「登月第一人」（First Man）岩士唐（Neil Armstrong）所配戴的手錶。在充足的資料搜集下，《盜月者》的劇本很紮實，有很多關於手錶、爆破和開鎖的專業知訊，除上點題的「Moon Watch」，還有轉輪上是日本五十音而非阿拉伯數字的日式舊款夾萬，讓觀眾信服，並且樂在其中。

《盜月者》電影劇照

《盜月者》的焦點所在，固然是MIRROR三子！姜濤作為特別演出，首次飾演反派有突破，令人耳目一新，槍戰一幕更有突出表現，本片為他開拓了更多可能性。萊叔一角本應更適合盧瀚霆，但他今次飾演乖乖仔有驚喜，跟母親紅姐（邵美君 飾）的對手戲很舒服，在日本假扮有錢仔時揮灑自如，跟呂爵安很有默契。呂爵安成功演釋手錶專家，當他不刻意搞笑，反而發放出更多笑彈，重點是他跟白只竟然擦出意料之外的火花。白只談笑用兵，張繼聰有款有型，他們和MIRROR三子產生了微妙的化學作品。

《盜月者》電影劇照

《盜月者》的其他配角雖然出場不多，都各有精彩表現，除了邵美君，還有是袁富華、郭鋒、張松枝等老戲骨，但最搶鏡的卻是飾演郵差「童童」的舞台劇演員蘇振維！美中不足的是，萊叔身邊的年輕下屬太「二打六」，或許是劇情需要。然而，本片更大的瑕疵是欠缺女角，除了紅姐，就只有日本表行的女經理，如果萊叔身邊的都是性感美女，就像《東京攻略》裡林貴仁（梁朝偉 飾）的一眾美女助手，各有不同技能，並且有份參與最後大戰，相信更具可觀性，也更政治正確。

《盜月者》的中文片名不禁令人聯想起1979年由長谷和川彥執導、澤田研二主演的日本經典電影《盜日者》，美國國寶「Moon Watch」竟然落入戰敗國的日本黑幫手上，只要懂得巧妙地運用，就等同擁有威力強大的核彈！《盜月者》其實可以趁機會探討社會問題，甚至是國際關係，這樣就不只是商業娛樂片那麼簡單了。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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