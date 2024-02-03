笨蛋節奏重臨！——《入侵者的晚餐》上｜還是日本｜湯禎兆專欄

自從２３年《重啟人生》大開異彩後，大家都對笨蛋節奏萬分期待。最近ＮＥＴＦＬＩＸ把《重啟人生》上線，方便觀眾重溫之餘，更重要是一併把新作電視電影《入侵者的晚餐》推出，令人喜出望外。

文：湯禎兆｜原題：笨蛋重臨！——《入侵者的晚餐》上



《入侵者的晚餐》海報

《入侵者的晚餐》絕對保持水準，對我來說，愈來愈期待笨蛋節奏把他的必殺技「碎碎唸」由室內移至戶外進一步發揮。一直以來，笨蛋節奏的室內「碎碎唸」對話戲別樹一幟，如《架空ＯＬ日記》的更衣室密語早已成了獨家標籤。但《重啟人生》中多次看到室內密語，同樣可在戶外發揮自如（姊妹淘的談笑，多次在四人故家小鎮浮現），令「碎碎唸」於人景之間的互動，強化當中感染力。

《入侵者的晚餐》劇照（netflix）

今次《入侵者的晚餐》一大「刺點」，正好在三人打算侵人民居的路上發上，菊池凜子一身黑衣人的打扮，忽然被夥伴指出太過著跡，於是便展開無聊的對話，甚至提議回家更衣後再來。突然凜子吐出爆破點——不如三人平均易報，那黑色元素便可散在大家身上，原先過分顯眼的問題便可迎刃而解！正好是笨蛋節奏的黑色幽默重現。

後來在我翻看之時，才發覺原來早在三人於車內的場面，笨蛋節奏早已設好了兩個鏡頭——分別是平岩紙及吉田羊偷瞄駕車中的凜子，那時自己才恍然大悟，一切早已在他的盤算之中，伏筆早已鋪墊。那就是笨蛋節奏心細如塵的一面。

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