高質賀歲片《飯戲攻心2》承傳了香港文化的廣東話喜劇｜何故專欄

《飯戲攻心2》是少數超越前作的續集電影，也是一部承傳了香港文化的廣東話喜劇，更是一部將「賀歲片」模式反轉再反轉的高質素賀歲片！



《飯戲攻心2》由陳詠燊編劇及導演，延續「陳氏兄弟」的故事，陳家的親朋戚友先後登場，比《飯戲攻心》的格局更大、更搞笑、更感人、也更有意思！如果《飯戲攻心》的重點是「打開門，走出去，走遠啲」，《飯戲攻心2》的主題就是留下來的人如何「行落去」。



《飯戲攻心2》電影海報

《飯戲攻心2》沒有了子華神，起初實在令人擔心，但是陳詠燊非常聰明，也非常厲害，寫出一個有別於前作、不再是以大佬為中心、將戲份平均分配給二佬（張繼聰 飾）、三佬（陳湛文 飾）、阿Meow（林明禎 飾）、Josephine（王菀之 飾）和Monica（鄧麗欣 飾）的精彩劇本，讓五位主角都有足夠的發揮空間，加上新角色帶來的不同衝擊，讓觀眾各取所需，滿載而歸。

《飯戲攻心2》電影劇照

《飯戲攻心2》其實只是「三場戲，兩餐飯」，故事結構看似比「一間屋，六個人，五餐飯」的《飯戲攻心》更簡單，然而，《飯戲攻心2》不再局限於「一間屋」，而是有兩場盛大的婚宴，連同第一場的求婚戲，共有三個精心設計的大場面，甚至是錯綜複雜的「大龍鳳」！而且，今集不只是「六個人」，有名有姓的角色就超過三十人，加上大量的群眾演員，《飯戲攻心2》的拍攝難度，絕對是前作的幾何級數，陳詠燊成功完成了不可能的任務，掌聲鼓勵！

《飯戲攻心2》電影劇照

《飯戲攻心2》以劇本取勝，劇情有共鳴，重點是笑中有淚，而且有很多精闢金句，總有一句打動你！《飯戲攻心2》雖然人物繁多，卻是各有特色，而且充滿了微妙的矛盾，正正是角色之間的衝擊，帶動了故事的起承轉合，製造出不同程度的笑料和高潮。陳詠燊果然盡得馬偉豪的真傳，放大了五位主角的優點和缺點，並且安排了屬於他們的重頭戲，新角色亦是為此應運而生。

《飯戲攻心2》的眾多新角色中，最搶鏡的也許是魏浚笙飾演的Mark哥，但其實凌文龍飾演的高佬和何啟華飾演的表弟都不可忽視！然而，最關鍵的肯定是由謝君豪飾演的「魚翅大王」六叔！六叔一直針對二佬這個「油艇仔」，卻原來是有特別理由。Monica身為保育人士，跟六叔這個「魚翅大王」，絕對是水火不容，但六叔竟然是她和二佬的婚禮贊助人，二佬可以如何左右逢源？但更致命是六叔被八弟搶走了老婆，絕對接受不到「水性楊花」的Monica和「勾義嫂」的二佬，二佬可以如何拆解這個困局？謝君豪可算是本片的MVP，以精湛的演技，跟張繼聰和鄧麗欣不斷擦出花火，將劇情推至顛峰。

《飯戲攻心2》電影劇照

《飯戲攻心2》除了二佬和Monica的一對比上集更精彩，三佬和Josephine的一對也比上集更有趣！陳湛文演活了三佬的窩囊和無奈，王菀之繼續發揮「冷面笑匠」的本色，讓Josephine的搞笑廚藝更上一層樓，今集將經典粵菜「仙鶴神針」推陳出新，正是本片的重點之一！然而，我個人最喜歡阿Meow不斷講錯廣東話的情節，既善用了林明禎本身不熟悉廣東話的現實情況，也可以讓這個「哎呀大嫂」有種比上集更獨特的可愛，更重要是廣東話的文化承傳。

圖片來源：筆者

《飯戲攻心2》超越了過往的香港賀歲片，也打破了一般香港喜劇的慣例，不只是讓觀眾「笑住喊，喊住笑」，而是由開場笑到高潮，高潮後卻哭成淚人！我在首映禮前參與的陳湛文粉絲包場活動，就有女觀眾「喊到雙眼皮都唔見埋」，更看見有女觀眾哭至崩潰，足見本片是如何賺人熱淚，建議大家最少帶兩包紙巾入場，一包自用，一包借人。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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