西班牙聖周耶穌海報被指「太性感」　逾兩萬群眾不滿聯署要求下架

【宗教/藝術/西班牙】日前西班牙逾兩萬民眾聯署要求南部城市塞維爾（Seville）下架聖周（Holy Week）宣傳海報，指海報上耶穌形象不夠莊重，有「同性戀傾向」而且太「女性化」。



海報出自著名藝術家Salustiano García之手，畫面中耶穌站在鮮紅背景前，僅以白布遮掩下體，並非常見的荊棘冠冕形象。圖片在社交媒體引起熱議，不少網民將海報製成meme圖，保守團體則指畫作侮辱基督形象。



相關海報出自著名藝術家Salustiano García之手（圖片來源：Pepe Triana Facebook）

聖週又稱受難周，是復活節前一周，用以紀念耶穌受難，歷來在塞維爾都有舉行大型紀念活動。相關海報由聖週主辦單位兄弟會總理事會（General Council of Brotherhoods）委託創作，圖中耶穌體格健美，不見痛苦神情，只見手上以及肋骨有小型傷口，與常見基督受難形象有出入。

西班牙聖周官方耶穌海報被指「太性感」（圖片來源：Pepe Triana Facebook）

海報於上月末公開後即在社交媒體引起輿論戰，保守天主教團體ISPE炮轟畫像「脫離正軌，是一個恥辱」，並形容畫作「娘化」（Effiminate）基督，要求藝術家公開道歉。當地超過兩萬名群眾更聯署要求主辦方下架相關海報，聯署組織者認為海報「褻瀆宗教」，亦有網民將相關海報製成meme圖調侃。

藝術家Salustiano García指畫作是以自己兒子作為模特，指責批評者思想老派，認為不應從這個耶穌形象中聯想到「性」，並表示作品所有元素在過去幾百年都已經在宗教畫作中出現過。當地市長José Luis Sanz則公開捍衛海報，指：「不是每年的海報都要一樣，一些更冒險，一些更經典，有些則更大膽。」目前聯署行動仍在進行中，相關海報前途未卜。