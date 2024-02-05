咖啡、煙、爵士樂和酒交織　攝影記錄東京正在消逝的爵士喫茶店

在悠揚輕快的爵士樂韻中，愛爾蘭攝影師 Philip Arneill 以其細膩深情的鏡頭，攜手美國播音員 James Catchpole，共同譜寫了《Tokyo Jazz Joints》這篇深邃且感傷的視覺樂章，揭示了一隅隱匿在繁華都市背後，正逐漸消逝的文化角落。

文：moom bookshop｜圖片來源：Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints》



Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

「爵士喫茶」始於現代科技尚未普及生活的年代，店主透過自行購置的高級音響播放音樂，一般民眾平時無法享受的聆聽樂趣讓「爵士喫茶店」異軍突起，成為了彼時重要的休閒娛樂場所。然而隨著網路與資訊的流通，人人都能暢遊串流音樂世界的年代到來，這些專門聆聽爵士音樂的場所也在變化的潮流和老化的顧客群中漸漸失去了光芒。

Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

Philip Arneill 旅居日本期間有感於這些由咖啡與菸、爵士和酒、樂器與人聲交織而成的文化交流聖地正面臨被世人淡忘的危機，與同樣在為保存日本爵士酒吧努力的 James Catchpole 連絡上，於 2015 年起正式開展這份影像計畫。足足八年的日本爵士之旅中，他們用畫面和文字，將滿載靈魂的每一張唱片、時光薰染的每一件擺設乃至每一顆渾圓飽滿的音符都鮮活地保存下來，不僅為讀者留下珍貴的文化資產，更是那段爵士黃金歲月的生動見證。

Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

Philip Arneill《Tokyo Jazz Joints (Second Edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/mp67n0）

Philip Arneill 畢業於倫敦藝術大學，並同時取得了新聞攝影和紀實攝影雙碩士。曾在埃及、日本等國家進行過學術調查與研究，透過「局內人」與「局外人」之面向，深入探討了民族志學中的文化、家園、地區與身份等議題。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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