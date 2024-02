韓國藝術家朴真雅　遊走攝影與繪畫之間將日常片刻幻化細膩畫作

韓風席卷世界各地,不單只是流行文化,在藝術界方面韓國藝術家也是藏家眼中炙手可熱的。即使在韓國當地,不少韓星亦對藝術收藏有著熱切的追求,知名男團BigBang、T.O.P、BTS等成員,都有收藏藝術的興趣,明星效應引起了眾人的注目,在潮流的帶動之下韓國藝術市場變得更是鼎盛。韓國影帝李政宰曾公開指出有收藏著名藝術家朴真雅(Jina Park)的作品,朴氏曾被省谷美術館頒發明日之星獎項,舉辦多次展覽備受歡迎,今回就來看看她的作品如何捕捉到觀者的心靈。



《A Rehearsal》(圖片來源:One and J. Gallery)

朴真雅出生於1974年,於首爾大學美術學院畢業,及後遠赴倫敦切爾西藝術與設計學院繼續修讀美術並取得碩士學位。藝術的世界多姿多彩,而朴氏的作品則是溫柔細膩的一種。最早於2002年在首爾琴山畫廊舉辦她的首場個展,當時已奠定了其創作風格,以攝影照片為藍本再以獨特的作畫技巧將之繪成精細的畫作。她的作品往往帶有一種吸引人的魔力,縱使作品的題材是日常生活中常見的景象,可能是街角的時光、車站裡的一瞬間、人們靜坐看風景的片刻⋯⋯賦予了攝影的韻味,構圖精美,但畫中人/人們正在行走活動,瞬間被捕捉下來決定性的一刻,卻透過朴氏紮實的畫功描繪出來。

《Section J,》(圖片來源:One and J. Gallery)

朴氏擅長捕捉轉瞬即逝的剎那,有別於最常見的畫作,並非以特定的主題、人物為中心,畫中人物亦無特別的特徵,更不會從中滲透出背後的一些深意或隱喻,就是這麼一個景象一個片刻便已令到觀者深深著迷,暗暗地帶有一種冷漠看人間的神秘感。回溯到早期的印象派畫家,也總是以景物、靜物為主,這份超脫於世界的態度表現出藝術創作其實僅是一種個人感受或享受,並不一定要涉及某一種思想或動機。也許現在人們習慣了要看有訊息的作品,在探究、理解訊息之後恍如問題得以解答般舒暢,才算是完成了一次完整的觀畫過程。雖然朴氏的作品並沒有這種取態,甚至有一絲孤芳獨賞的味道,卻成就出現今稀有的創作。

《Preparing in the Basement》(圖片來源:One and J. Gallery)