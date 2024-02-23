日本最古老學生宿舍京都大學吉田寮　破舊雜亂卻成為自治精神象徵

京都大學吉田寮建於 1913 年，是日本最古老的學生宿舍，並由相當嚴明的學生自治組織管理至今，不過其破舊的外觀、雜亂的環境和斑駁的外牆，就算被誤認為是廢墟或許也不為過。京大的左翼思潮與吉田寮的自治精神一直是日本學運時代的精神象徵，因此宿舍內部至今仍保留著當時張貼的傳單及標語，嚴肅的氣氛令一般京大學生也不見得願意接近。

文：moom bookshop｜圖片來源：平林克己《京大吉田寮》



平林克己《京大吉田寮》（圖片來源： https://moom.cat/l/D6MEMT）

平林克己《京大吉田寮》（圖片來源： https://moom.cat/l/D6MEMT）

宿舍本棟共有 120 間和式房型，房租含水電和學生自治會費只要 2500 日圓，附有簡易廚房、衛浴、一片田地和和散落一地的鍋碗瓢盆（以上皆為公共設施）。宿舍大小事皆秉持學生自治精神，強調對話與溝通，一切由自治會和居住者們共同決定。此外根據自治會的理念，宿舍不僅開放遊客事先申請參觀或攝影，一切資訊、生活畫面也都在專屬網站上以影片的方式公開給民眾參閱。

平林克己《京大吉田寮》（圖片來源： https://moom.cat/l/D6MEMT）

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如此自由的風氣與獨樹一格的文化持續近百年，終於在 2017 年，吉田寮經不住歲月的摧殘，京都大學除了因抗震問題對住宿生下達搬遷通知以外，更有拆除宿舍的打算。時至今日他們依然團結一致，向學校力爭屬於他們的居住權，並積極向外界宣傳吉田寮作為一棟富有歷史的建築，其不可忽視的文化價值。

平林克己《京大吉田寮》（圖片來源： https://moom.cat/l/D6MEMT）

平林克己《京大吉田寮》（圖片來源： https://moom.cat/l/D6MEMT）

攝影師平林克己受京大學生委託前來拍攝並記錄吉田寮的現況，並由宮西建禮、岡田裕子兩位住宿生親自撰寫、分享真實的生活情景與自治歷史，令攝影集本身儼然成為一部圖像式紀錄片。

平林克己出身於日本東京，曾於外商公司任職，後來成為一名獨立攝影師。曾在8個國家、20座城市舉辦攝影展，領域跨足商業攝影與動態影像紀錄。目前在日本國內以指導攝影為中心，與大學等教育機構合作。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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