英國V&A望聘Taylor Swift專家緊貼潮流　Emoji、Crocs專家亦有機

【Taylor Swift/追星文化/流行文化/博物館】各方Swiftie大顯神通機會到了！英國V&A博物館早前宣佈將在Taylor Swift Eras Tour歐洲站前，聘請一位Taylor Swift「狂粉顧問」，籍此進一步了解現有館藏，並貼近粉絲文化。除此以外，V&A更釋放另外4個顧問崗位，希望吸引Crocs、Emoji、簇絨（tufting）以及變裝文化（drag）專家協助管理館藏。



美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《The Eras Tour》2024年2月7日在日本東京舉行（Reuters）

英國V&A博物館現時館藏超過二百八十萬件物品，不止涵蓋珠寶、雕塑以及繪畫，以有大量與不同年代流行文化相關物品，以作歷史記錄。博物館上週在網頁釋出Taylor Swift「狂粉顧問」（Superfan Consultant）招聘啟示，希望透過粉絲專家來進一步了解V&A館藏以及當下流行趨勢，以便作為將來收藏參考。成功申請者將與V&A策展人員探討其專業興趣，更有機會親身接觸現有館藏。

常有Taylor Swift粉絲在演唱會前交換友誼手鏈（Getty）

博物館招聘網頁要求申請者闡述自己與Taylor Swift粉絲文化關係，亦要仔細列明相關個人收藏品。在Taylor Swift演唱會巡迴期間，常有粉絲製作應援手幅以及友誼手鏈（frienship bracelet）等手工紀念品，此為這次V&A主要關注目標之一，網站特別詢問粉絲是否製作過Eras Tour關聯物品，以辨別申請者是否為Taylor Swift狂熱粉絲。

倫敦V&A博物館現時館藏超過二百八十萬件物品，不止涵蓋珠寶、雕塑以及繪畫，以有大量與不同年代流行文化相關物品（getty）

博物館早前已聘請有關寶可夢卡牌、樂高以及「Gorpcore」（機能風）時裝專家，這次除了追星文化顧問，也同時釋出Crocs、Emoji、簇絨以及變裝文化粉絲專家崗位。V&A總監Tristram Hunt在聲明中表示，這些新設職位將協助博物館發掘館藏中文化多樣性，並進一步了解能夠與現今觀眾共鳴之設計故事。

哈佛大學在今年初開設Taylor Swift文學課程，300個名額隨即爆滿（網頁截圖）

雖然這是博物館界首次出現Taylor Swift相關職位，但在其他行業就已有類似崗位，譬如美國最大報業集團甘尼特（Gannett）去年已聘請了一位「Taylor Swift記者」，專門報道其資訊；而哈佛大學英文系則在今年一月則開設「Taylor Swift與她的世界」課程，從文本分析角度思考名人文化，並研讀啟發歌手之文學作品，課程一出立即爆滿。