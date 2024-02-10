難為正邪定分界——《入侵者的晚餐》下｜還是日本｜湯禎兆專欄

如果笨蛋節奏的戶外「碎碎唸」，作用僅止於黑色幽默，大抵也難逃過譽的質疑。我想進一步解說的是，以前提及的「黑衣均分論」，除了表面上的無聊幽默效果外，其實更加緊扣全片的題目，就是人的罪惡感其實不斷游移，沒有確定的彊界。

文：湯禎兆｜原題：難為正邪定分界——《入侵者的晚餐》下



《入侵者的晚餐》劇照

菊池凜子及平岩紙之所以打算入侵社長大宅，出發點在於虛假的「劫富濟貧」論，而始作俑者為後者，凜子的是非心一向較強。她之所以動搖，也僅於在網路上看到社長在高級餐廳吃大餐，而自己則獨個兒以便利店食身充飢才有所反覆。她的全身黑衣打扮，正好反映出從心底裏早知自己在犯罪，所以才要有所掩飾，「劫富濟貧」也深知不過為借口而已。但一旦當黑衣平均分配後，顯然象徵犯罪感的從眾分擔，於是由獨行犯立即變成為共犯結構，登時就令到自己可以理直氣壯去入侵民居了。

《入侵者的晚餐》劇照

笨蛋節奏的強項，從來就是透過「碎碎唸」，來帶出貼地的常人視線。《入侵者的晚餐》中的都是平凡不過的常人，有是非黑白之心，也有善惡的價值觀，但原則不會堅定不移，簡言之也就是機會主義者——往往會看動機及結果哪一端對自己有利，從而去合理化自己的行為，而那正是你你我我的投影所在。

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