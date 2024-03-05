《茶餐廳的親善大使》重演　反思茶餐廳的餐桌禮儀 ｜何故專欄

「作為一個『茶餐廳的親善大使』，希望大家可以繼續支持香港嘅茶餐廳，同埋屬於我哋嘅『茶餐廳文化』！多謝各位。」



2024年3月3日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第四回，《茶餐廳的親善大使》讀劇演出，再次在創立於1940年的「檀島咖啡餅店」進行，為大家帶來「食住玩，玩住食」，身心靈滿足的餐飲體驗。



圖片來源：筆者

《茶餐廳的親善大使》是繼2023年5月在金碧酒家舉行的《餐桌上的戰爭》、2023年9月在富嘉閣舉行的《準備好大吃一場》、以及2023年12月在牧羊少年與他的浮萍舉行的《那個下午，我在露台煎西多士》（此劇剛剛於2月23至25日在台灣演出了9場！！！！！！！！！），同系列餐飲劇場的第四個劇目，改編自將會收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事。

《茶餐廳的親善大使》由資深舞台劇演員邱萬城繼續領銜主演（圖片來源：筆者）

《茶餐廳的親善大使》於2024年1月28日初演，能夠在短時間內重演，感謝大家的支持和鼓勵！這夜檀島咖啡餅店座無虛席，資深舞台劇演員邱萬城繼續領銜主演，但換上了全新劇本，加強了「親善大使」跟「客人」的互動，也增添了香港飲食文化的資訊，雖然ABCD餐跟初演時相同，餐前小食卻增加為六款，除了檀島遠近馳名的192層酥皮蛋撻，還有椰撻、蝴蝶酥、老婆餅、果醬曲奇、以及豆沙酥，為「客人」帶來更多不同的選擇。

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「記住，我哋要喺有限嘅條件下，堅持自己嘅選擇！呢個正正係茶餐廳比其他食肆優勝嘅地方，因為茶餐廳就係香港嘅縮影！」

《茶餐廳的親善大使》作為餐飲劇場，成功將歷史悠久的檀島咖啡餅店變成「互動參與式情境劇場」，推廣及承傳屬於香港的「茶餐廳文化」。在「客人」踏進檀島咖啡餅店的一刻，演出已經開始了！穿上侍應制服的邱萬城，化身「茶餐廳的親善大使」，熱情地迎接和招呼不同客人。故事設有關於茶餐廳術語的問答遊戲，答中的「客人」都獲得檀島和鴻福堂聯乘的樽裝飲品作為獎品，晚餐後的大抽獎，大獎是由「檀島咖啡餅店」出品100%香港製造的巧手牛油蛋捲，以及印有「檀島咖啡餅店」LOGO的咖啡杯和碟。重點是Happy Together！

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這夜的A餐是檀島咖啡餅室第二代傳人兼董事長楊劭業Derrick在我的建議下，特別為這個劇目而創作的「檀島炒飯」！「檀島炒飯」並非一般「打爛」（「炒飯」的茶餐廳術語），材料好有心思，除了有蝦球，還有連脆皮的燒肉粒，充滿特色的配搭！B餐是傳統螢光汁的「豬扒會意粉」；C餐是除痰潤肺、健脾益胃的「陳皮鴨腿湯飯」；D餐是色香味俱全「薑蔥霸王雞飯」。我上次吃了A餐「檀島炒飯」，所以田今晚就選擇B餐，因為現時在很多茶餐廳已經吃不到的正宗且有水準「會意粉」，檀島的「豬扒會意粉」色香味俱全，果然沒有令我失望！

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「今晚好開心，亦好榮幸，可以同大家重溫茶餐廳嘅術語、解開『茶餐廳七不思議事件』、同埋分享好重要嘅『茶餐廳的餐桌禮儀』，相信可以減少大家對茶餐廳侍應嘅誤解，可以更加有效率，享用喺茶餐廳嘅每一餐。」

《茶餐廳的親善大使》重演圓滿結束，感恩和大家一起渡過了愉快且充實的晚上！期望可以盡快跟大家再見，一起毋忘初心，溫故知新，學習和反思「茶餐廳的餐桌禮儀」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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